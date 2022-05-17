iOS 16大更新？外媒：沒太顯著更新、但有這功能和全新互動體驗

在先前分析中，彭博記者Mark Gurman預期iOS 16不會增加太多顯著更新，另外也預期強化健康相關應用，而在稍早的「Power On」專欄中，更預期新版iOS 16將會加入全新互動體驗，另外也會針對蘋果自有app內容重新作設計。

相較iOS 15的更新幅度，Mark Gurman預期在iOS 16的更新幅度不會太明顯，但預期會加入全新互動體驗，其中可能針對從iOS 14開始新增的桌面小工具加入更多互動模式，另外也預期會更新既有的app內容，讓使用者能有不同使用體驗。

而在健康應用方面，顯然也會是蘋果接下來著眼升級部分，其中更包含將大幅升級watchOS 9.0，預期將會強化健康追蹤與健身相關應用，而預期連帶也會更新iOS 16的健康與健身相關使用體驗。

另外，從蘋果近期始終圍繞在用戶隱私議題，預期iOS 16也會加入諸多用戶隱私安全防護設計。

蘋果預計在6月6日至10日期間舉辦今年度開發者大會WWDC 2022，雖然依然維持線上形式舉辦，但日前已經開放部分獲選開發者能在蘋果總部現場參與活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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