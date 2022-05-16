哪個家機要出新款遊戲？AMD、NVIDIA傳準備新遊戲主機的處理器

在近期消息中，包含AMD與NVIDIA均著手準備下一款遊戲主機使用的客製化處理器，意味微軟Xbox、Sony PlayStation，以及任天堂的新款遊戲主機都準備問世。

不過，才進入市場還沒有太久時間的Xbox Series X|S與PlayStation 5，短期內應該還不會直接進入下一代機種，或是出現大規模變動設計，頂多就是換上更輕薄外觀設計，同時採用更節省電力設計的處理器規格。

而從時間點來看的話，近期應該也不會是推出上述設計機種的時候，畢竟現階段仍面臨元件短缺、市場仍呈現供不應求的情況，包含微軟與Sony應該先以提高產能、滿足市場需求為主。反而在任天堂推出第一款Nintendo Switch已經超過5年，期間也僅有推出更新電池設計、換上OLED顯示螢幕規格，以及推出左右手把不可拆卸的Nitendo Switch Lite，似乎也已經到了準備推出硬體規格大幅升級版本的時候。

而從NVIDIA近期對外招募工程人員，預期打造下一款遊戲主機使用處理器之餘，先前更有傳聞指出NVIDIA針對下一款Nintendo Switch製作的處理器，內部代號為Drake，實際型號則是T239，本身也是基於Tegra處理器為設計。

同時，相關傳聞更指出下一款Nintendo Switch將對應即時光影追跡效果，並且對應輸出4K解析度畫質等規格，藉此提升遊玩視覺體驗，但任天堂方面則始終避談下一款Nintendo Switch，僅透露會在合適時間點更新旗下產品。

至於AMD目前也著手招募工程人員，預計打造對應下一款Xbox，以及PlayStation的客製化處理器，但預期還是要花費一些時間準備，因此短時間內應該還不會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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