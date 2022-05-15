M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板

外媒曾爆料，已近1年沒出新款的iPad Pro有望在今（2022）年9月推出全新iPad Pro，除了可能會有2大亮點，包含搭載M2晶片及支援MagSafe磁吸充電外，外型可能又會再進化，國外平面設計師又根據這些推測畫出概念圖，引來果粉正反評價。

搭載M1晶片的iPad Pro，從2021年4月推出後就鮮少新作的相關訊息。國外平面設計師Volodymyr基於2022年款的iPad Pro相關爆料畫出概念圖。從圖上可見，顏色依然與M1版的iPad Pro相同，有太空銀和灰色2種，螢幕邊框也比以往來的更窄。

2022年款的iPad Pro概念圖可見螢幕部分改為橫向最上方，並變成瀏海螢幕，讓iPad Pro鏡頭在直立時「長在腰上」。（翻攝自ld_vova推特）

其中最讓人注意的是，原本鏡頭在iPad Pro直立最上方的位置，改為橫向的最上方，並變為「瀏海螢幕」，能搭配鍵盤使用，外觀看起來就像14、16吋的MacBook Pro，或是撞臉三星Galaxy Tab S8 Ultra，被推測iPad Pro的鏡頭變成「長在腰上」，有助於使用Face ID解鎖功能。不過該概念圖一出，似乎引起果粉的正反兩極評價。

國外平面設計師Volodymyr基於2022年款的iPad Pro相關爆料畫出概念圖，鏡頭部分沒有像iPhone 13一樣凸出。（翻攝自ld_vova推特）

國外平面設計師Volodymyr基於2022年款的iPad Pro相關爆料畫出概念圖，鏡頭部分沒有像iPhone 13一樣凸出。（翻攝自ld_vova推特）

2022年款的iPad Pro概念圖也能搭配鍵盤。（翻攝自ld_vova推特）

有網友喜歡這樣的新iPad Pro，認為可以讓螢幕占比變得更大是好事。但也有不少網友說，只想要直立使用iPad，且多數人不會將iPad搭配鍵盤使用，並有網友提到，iPad不適合像iPhone等手機一樣將邊框變窄，或是無邊框，畢竟有邊框的情況下，iPad才能輕鬆握持。

2022年款的iPad Pro概念圖看起來就像三星的Galaxy Tab S8 Ultra。（翻攝自三星官網）

另外，今年5月蘋果拿到iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，可以將平板與鍵盤結合、或是2塊螢幕拼在一起，並能展開或反折。其中鍵盤鉸鏈區域提供額外接孔，支援麥克風、相機等其他裝置，還可磁吸Apple Pencil。整體感覺就像Asus、MSI等大廠的翻轉筆電Fu。

2022年款的iPad Pro概念圖看起來也很像14吋MacBook Pro。（翻攝自蘋果官網）

該專利還顯示，蘋果可將2塊iPad結合起來變成雙螢幕。（翻攝自patentlyapple網站）

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