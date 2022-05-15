OPPO第2款平板裝置見曙光！OPPO Pad Air下週一曝細節

今年2月下旬才推出旗下第一款平板裝置OPPO Pad之後，OPPO很快地再次預告新款平板裝置OPPO Pad Air。

不過，OPPO尚未公布此款平板裝置細節，但產品似乎定位適合青少年學習使用，或是作為生活上瀏覽內容的載具。

從外觀上來看，OPPO Pad Air與先前推出的OPPO Pad相仿，一樣採平面直角邊框設計，一樣也支援手寫筆輸入，同時也會提供鍵盤保護蓋配件，但可能在處理器與螢幕面板規格會有不同設計。

OPPO預計在下週一公布OPPO Pad Air具體細節，並且以人民幣1000元價格開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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