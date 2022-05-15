Sony推Xperia Ace III IP68防水防塵、只有在這地區銷售

繼去年在日本市場推出Xperia Ace II之後，Sony Mobile目前也在日本市場再次推出新款Xperia Ace III。

延續去年推出的Xperia Ace II外型設計，此次推出的Xperia Ace III一樣也是針對電信業者綁約銷售需求打造，因此依然僅在日本市場銷售。

處理器則升級為Qualcomm Snapdragon 480 5G，維持採用僅HD+解析度設計的5.5吋螢幕，但正面一樣升級採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，另外也加入IP68等級防水防塵，與電源按鍵整合的指紋辨識功能，以及NFC功能。

其他硬體規格則包含採用4GB記憶體與128GB儲存容量，配置4500mAh電池設計，另外配置500萬畫素視訊鏡頭，以及1300萬畫素主相機鏡頭，並且保留3.5mm耳機孔設計。

目前主要是與NTT Docomo合作，因此手機內也搭載おサイフケータイ行動錢包功能，但也額外推出與au合作銷售版本，以及針對二類電信業者Y!Mobile合作銷售規格，單機建議售價為34408日圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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