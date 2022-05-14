快訊

富邦開第一槍拒保「防疫險重複投保者」 新安東京：不跟進

俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

北北基桃再增9篩檢站 柯文哲酸蘇貞昌「不要亂下命令」

Apple TV今年下半年推出？傳價格可能更低

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據TF國際證券分析師郭明錤稱，美國Apple公司正計劃在今年下半年推出售價更低的2022 Apple TV電視盒，以更好的與其他媒體播放器競爭，比如Google Chromecast、Amazon Fire TV和Roku產品線。

蘋果將發布更便宜的Apple TV

2021年4月發布的當前Apple TV 4K機型的價格為179美元（折合新台幣約5330元），32GB儲存空間，以及199美元（折合新台幣約5930元），64GB儲存空間，而上一代Apple TV HD的價格仍然是149美元（折合新台幣4440元），32GB儲存空間。相比之下，有50美元（折合新台幣1490元）以下的Chromecast和Roku串流媒體棒，還有許多其他100美元（折合新台幣2980元）以下的選擇。

蘋果將在2022年下半年推出改善成本結構的新版蘋果Apple TV。郭明錤認為，蘋果在經濟衰退中積極整合硬體、內容和服務的策略將有助於縮小與競爭對手的差距。

降低售價的2022 Apple TV肯定會帶來更多客戶，並可能轉化為更多訂閱其服務，如蘋果Apple TV+和Apple Fitness+健身。

平價2022 Apple TV提高競爭力

Apple TV的第二代（2010年）和第三代（2012年）機型在推出時的價格都是99美元（折合新台幣2950元），而蘋果最終將第三代機型的價格降至69美元（折合新台幣2055元），因此100美元以下的 Apple TV 是有先例的。

Apple TV+已經可以在Fire TV和Roku等平台上使用，但價格更具競爭力的Apple TV型號仍然可以刺激該設備的銷售，並有助於吸引更多用戶使用串流媒體服務，該服務與Netflix和Disney+等公司競爭。

第二代Apple TV 4K在去年4月發佈時，是三年半以來第一代新的Apple TV，其主要新功能包括重新設計的Siri遙控器，更快的A12仿生晶片，HDMI 2.1和Wi-Fi 6。

根據《愛瘋日報》報導，歐盟委員會今天正式宣布，反對美國Apple公司限制第三方服務訪問iPhone的NFC功能，從而限制iOS行動錢包的競爭。網際網路第三方支付服務商PayPal，是支持歐盟對Apple Pay的反壟斷投訴的公司之一。

歐盟對Apple Pay的投訴由PayPal推動

PayPal是對蘋果限制第三方應用程式訪問iPhone的NFC功能，提出非正式投訴的多家公司之一，這反過來又導致歐盟委員會發布了針對蘋果的反對意見聲明，PayPal提出的投訴可能是歐盟週一對蘋果發起反對聲明的一個關鍵原因。蘋果僅在iPhone開放Apple Pay服務使用NFC功能，形同限制其他第三方電子錢包服務在iPhone上競爭。

歐盟委員會認為，蘋果不公平地限制了NFC晶片的使用，使PayPal、Venmo、銀行和其他支付服務無法提供與Apple Pay相當的功能，這反過來又限制了iPhone用戶在商店裡的行動支付選項。

沒有第三方應用程式能夠訪問iPhone上的NFC，因此Apple Pay是唯一可用的點擊支付方式。蘋果聲稱，這一限制是為了保障用戶的隱私和安全，但現在它將面臨歐盟的調查。

歐盟委員會已經通知蘋果，其初步觀點是蘋果濫用了其在iOS設備上的行動錢包市場的主導地位。通過限制使用一種用於在商店裡用行動設備進行非接觸式支付的標準技術（近場通信NFC） 或即點即走，蘋果限制了iOS上行動錢包市場的競爭。

PayPa 有一個類似於蘋果Apple Pay支付的點選支付選項，供Android用戶使用，該公司希望能在iPhone上提供類似的功能。這種功能需要PayPal使用iPhone中的NFC晶片，但由於蘋果目前的限制，它無法做到這一點。

蘋果確實有計劃允許第三方應用程式使用NFC晶片，用於即將推出的「在iPhone上輕點支付」功能，該功能將允許相容的iPhone通過Apple Pay、非接觸式信用卡和借記卡以及其他數位錢包接受支付，而不需要硬體，但這並不等同於PayPal所追求的輕觸支付Apple Pay功能。

根據蘋果公司的說法，像PayPal這樣的Apple Pay競爭對手在iPhone上很受歡迎，但該公司計劃繼續與該委員會接觸，以確保歐洲消費者能夠在安全和可靠的環境中獲得他們選擇的支付選項。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Apple TV 4G 蘋果 郭明錤

延伸閱讀

男粉嗨炫耀「斗內1萬2」就約到AV女優 抓奶舌舔親密照流出

她初入外商崩潰自己英文爛 網安慰：「台灣人才在意文法」

她曝「這行」做10年薪資一樣低 網嘆沒發展性勸快跑

996工作制月薪只有4萬多 業務嘆：「時間彷彿被榨乾」

相關新聞

圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

蘋果（Apple）周二宣布停產20多年的iPod，該系列最後一款iPod Touch更新日為2019年，價格雖然比iPhone便宜許多，不過如今已被iPhone取代，蘋果也認為iPod已無必要性。回味20多年來的iPod系列進化史，你使用過哪幾台呢？

Apple TV今年下半年推出？傳價格可能更低

根據TF國際證券分析師郭明錤稱，美國Apple公司正計劃在今年下半年推出售價更低的2022 Apple TV電視盒，以更好的與其他媒體播放器競爭，比如Google Chromecast、Amazon

買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」

最新iPad Air 5不用錢？近期有果粉使用學生教育價入手iPad Air 5幾天後，銀行端卻退刷款項，讓他不知該開心還是擔心。

蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

果粉想擁有新機趁現在！蘋果（Apple）的舊換新「Trade In換購方案」，今年已針對換購方案的產品進行2次調整，沒想到現在又突襲「大放送」！官網推出期間限定方案，即起至2022年5月31日止，透過該方案以符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，像是iPhone 12 Pro Max換購價原為1萬9500元，期間限定價為2萬元。

中興Axon 40 Ultra換上新一代螢幕下鏡頭設計 自拍更清晰

中興稍早公布新一代旗艦手機Axon 40 Ultra，並且導入全新螢幕下鏡頭設計，而外觀也更像三星曾經推出的Galaxy Note 20 Ultra。

Motorola在台推出旗艦手機edge 30、edge 30 Pro，預計5月20日開賣

Motorola宣布在台推出旗艦手機edge 30與edge 30 Pro，同時也引進搭載5000mAh大電量電池設計的5G手機moto g82 5G。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。