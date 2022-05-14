Apple TV今年下半年推出？傳價格可能更低

根據TF國際證券分析師郭明錤稱，美國Apple公司正計劃在今年下半年推出售價更低的2022 Apple TV電視盒，以更好的與其他媒體播放器競爭，比如Google Chromecast、Amazon Fire TV和Roku產品線。

蘋果將發布更便宜的Apple TV

2021年4月發布的當前Apple TV 4K機型的價格為179美元（折合新台幣約5330元），32GB儲存空間，以及199美元（折合新台幣約5930元），6 4G B儲存空間，而上一代Apple TV HD的價格仍然是149美元（折合新台幣4440元），32GB儲存空間。相比之下，有50美元（折合新台幣1490元）以下的Chromecast和Roku串流媒體棒，還有許多其他100美元（折合新台幣2980元）以下的選擇。

蘋果將在2022年下半年推出改善成本結構的新版蘋果Apple TV。郭明錤認為，蘋果在經濟衰退中積極整合硬體、內容和服務的策略將有助於縮小與競爭對手的差距。

降低售價的2022 Apple TV肯定會帶來更多客戶，並可能轉化為更多訂閱其服務，如蘋果Apple TV+和Apple Fitness+健身。

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 13, 2022

平價2022 Apple TV提高競爭力

Apple TV的第二代（2010年）和第三代（2012年）機型在推出時的價格都是99美元（折合新台幣2950元），而蘋果最終將第三代機型的價格降至69美元（折合新台幣2055元），因此100美元以下的 Apple TV 是有先例的。

Apple TV+已經可以在Fire TV和Roku等平台上使用，但價格更具競爭力的Apple TV型號仍然可以刺激該設備的銷售，並有助於吸引更多用戶使用串流媒體服務，該服務與Netflix和Disney+等公司競爭。

第二代Apple TV 4K在去年4月發佈時，是三年半以來第一代新的Apple TV，其主要新功能包括重新設計的Siri遙控器，更快的A12仿生晶片，HDMI 2.1和Wi-Fi 6。

根據《愛瘋日報》報導，歐盟委員會今天正式宣布，反對美國Apple公司限制第三方服務訪問iPhone的NFC功能，從而限制iOS行動錢包的競爭。網際網路第三方支付服務商PayPal，是支持歐盟對Apple Pay的反壟斷投訴的公司之一。

歐盟對Apple Pay的投訴由PayPal推動

PayPal是對蘋果限制第三方應用程式訪問iPhone的NFC功能，提出非正式投訴的多家公司之一，這反過來又導致歐盟委員會發布了針對蘋果的反對意見聲明，PayPal提出的投訴可能是歐盟週一對蘋果發起反對聲明的一個關鍵原因。蘋果僅在iPhone開放Apple Pay服務使用NFC功能，形同限制其他第三方電子錢包服務在iPhone上競爭。

歐盟委員會認為，蘋果不公平地限制了NFC晶片的使用，使PayPal、Venmo、銀行和其他支付服務無法提供與Apple Pay相當的功能，這反過來又限制了iPhone用戶在商店裡的行動支付選項。

沒有第三方應用程式能夠訪問iPhone上的NFC，因此Apple Pay是唯一可用的點擊支付方式。蘋果聲稱，這一限制是為了保障用戶的隱私和安全，但現在它將面臨歐盟的調查。

歐盟委員會已經通知蘋果，其初步觀點是蘋果濫用了其在iOS設備上的行動錢包市場的主導地位。通過限制使用一種用於在商店裡用行動設備進行非接觸式支付的標準技術（近場通信NFC） 或即點即走，蘋果限制了iOS上行動錢包市場的競爭。

PayPa 有一個類似於蘋果Apple Pay支付的點選支付選項，供Android用戶使用，該公司希望能在iPhone上提供類似的功能。這種功能需要PayPal使用iPhone中的NFC晶片，但由於蘋果目前的限制，它無法做到這一點。

蘋果確實有計劃允許第三方應用程式使用NFC晶片，用於即將推出的「在iPhone上輕點支付」功能，該功能將允許相容的iPhone通過Apple Pay、非接觸式信用卡和借記卡以及其他數位錢包接受支付，而不需要硬體，但這並不等同於PayPal所追求的輕觸支付Apple Pay功能。

根據蘋果公司的說法，像PayPal這樣的Apple Pay競爭對手在iPhone上很受歡迎，但該公司計劃繼續與該委員會接觸，以確保歐洲消費者能夠在安全和可靠的環境中獲得他們選擇的支付選項。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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