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中興Axon 40 Ultra換上新一代螢幕下鏡頭設計 自拍更清晰

聯合新聞網 / 楊又肇

中興稍早公布新一代旗艦手機Axon 40 Ultra，並且導入全新螢幕下鏡頭設計，而外觀也更像三星曾經推出的Galaxy Note 20 Ultra。

此次採用的螢幕下鏡頭設計，同樣對應400ppi畫素密度，並且可透過單獨控制單一畫素亮暗設計，讓螢幕下鏡頭的顯示範圍，可以跟螢幕其他區塊維持一致的顯示效果。而在螢幕下鏡頭部分，中興則是透過演算法升級，讓1600萬畫素視訊鏡頭的拍攝效果變得更好。

至於螢幕則是採用6.8吋、Full HD+解析度，支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率，前後則採用AG玻璃設計，並且搭載NFC、紅外線發送與雙喇叭擴音設計。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，配置8GB、12GB或16GB LPDDR5記憶體，以及256GB、512GB或1TB UFS 3.1儲存容量，電池則採5000mAh容量，支援66W有線快充。

主相機部分，則分別採用搭配Sony IMX787感光元件的6400萬畫素廣角鏡頭，支援光學防手震，超廣角鏡頭也同樣配置Sony IMX787感光元件與6400萬畫素，並且透過曲面鏡片降低邊緣變形，而一樣採6400萬畫素規格的潛望式遠距鏡頭，則是採OmniVision OV64B感光元件，約對應2.6倍光學變焦。

中興此次也同步推出採Snapdragon 870處理器的Axon 40 Pro，螢幕則採6.67吋、支援144Hz畫面更新率的OLED螢幕，以及5000mAh電池容量，主相機則配置1億800萬畫素廣角鏡頭在內設計。

建議售價方面，Axon 40 Ultra將以人民幣4998元起跳價格銷售，Axon 40 Pro建議售價則是從人民幣2998元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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