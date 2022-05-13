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可展示NFT數位收藏，三星在台推出新款Neo QLED 8K量子電視與Lifestyle系列電視

聯合新聞網 / 楊又肇
▲新款QLED電視系列進駐台灣市場
▲新款QLED電視系列進駐台灣市場

今年在CES 2022揭曉的新款Neo QLED 8K量子電視，以及新款Lifestyle系列電視，今日 (5/12)由三星宣布引進台灣市場，同時也跟進更新旗下電視Smart Hub功能，加入NFT交易平台，讓使用者能更容易購買數位內容資產，並且透過電視播放呈現數位收藏品。

新款QLED電視系列部分，則是透過新款Neo Quantum影像處理器提供更好背光處理效果，並且配合Quantum Mini LED面板對應更細膩的亮度表現，相較前一代機種約對應4096階亮度調整，新款QLED電視系列將可對應高達16384階的亮度表現。

而透過Shape Adaptive Light技術識別顯示影像內容細節，藉此調整光亮表現，則可讓電視能更容易凸顯顯示內容銳利度表現，同時亦可透過Real Depth Enhancer功能調整影像景深視覺，讓顯示內容可以有更深層的視覺感受。

▲透過Shape Adaptive Light技術識別顯示影像內容細節
▲透過Shape Adaptive Light技術識別顯示影像內容細節

新款QLED電視系列同樣加入EyeComfort護眼模式，可透過電視感測元件自動識別電視所在環境光亮，自動調整螢幕整體亮度，同時當室內光線色調改變時，電視也會自動調整最佳觀看色調，並且去除藍光成分，讓使用者長時間觀看時能減輕眼部負擔。

聲音部分則同樣支援Dolby Atmos全景聲，另外也支援OTS (Object Tracking Sound)物件追蹤聲音技術，讓聲音可隨電視螢幕顯示物件移動，甚至在2022年款機種更加入OTS Pro設計，讓電視能藉由環繞音效產生更真實聲音表現。

此次在電視Smart Hub功能更新部分，在Gaming Hub加入NVIDIA GeForce Now等串流遊戲服務，未來也計畫加入更多遊戲應用服務，另外也增加能更過線上視訊方式與遠方家人、朋友一起觀看相同影片的Watch Together功能，以及可在30秒內快速完成設定，或是在10分鐘內詳細設定電視功能的Smart Calibration功能。

▲在Gaming Hub加入NVIDIA GeForce Now等串流遊戲服務，未來也計畫加入更多遊戲應用服務
▲在Gaming Hub加入NVIDIA GeForce Now等串流遊戲服務，未來也計畫加入更多遊戲應用服務

NFT平台服務則可讓使用者能購買各類數位內容，並且透過電視機種播放呈現，目前主要是以數位藝術作品內容交易為主。

▲NFT平台服務可讓使用者能購買各類數位內容，並且透過電視機種播放呈現
▲NFT平台服務可讓使用者能購買各類數位內容，並且透過電視機種播放呈現

至於在新款Lifestyle電視系列中，三星分別在The Frame、The Sero與The Serif系列機種加入霧面螢幕設計，藉此降低螢幕表面反光，進而提昇電視螢幕在長時間作為「畫作」顯示時的舒適觀看感受。

▲The Sero
▲The Sero

▲The Serif
▲The Serif

而即日起至6月30日購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，完成郵寄回函或線上登錄，即可獲得Galaxy S22旗艦系列，或是Soundbar藍牙無線揚聲器。此外，於5月31日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，將限量再加碼送32吋The Frame美學電視，購買指定Soundbar藍牙無線揚聲器，亦能獲得Galaxy Tab A8、無線後環繞喇叭等好禮。

即日起至6月30日止，購買指定The Frame美學電視即贈專屬風格邊框及藝術市集，購買The Sero翻轉電視則加贈專屬拆卸式滾輪與KKBOX 180天儲值序號。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

藝術作品

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