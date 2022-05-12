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圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

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圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

聯合新聞網 / 綜合整理
從2001年推出的iPod至今已近21年，《聯合新聞網》帶你看iPod進化史。（翻攝自蘋果官網，製圖／聯合新聞網）
從2001年推出的iPod至今已近21年，《聯合新聞網》帶你看iPod進化史。（翻攝自蘋果官網，製圖／聯合新聞網）

蘋果（Apple）周二宣布停產20多年的iPod，該系列最後一款iPod Touch更新日為2019年，價格雖然比iPhone便宜許多，不過如今已被iPhone取代，蘋果也認為iPod已無必要性。回味20多年來的iPod系列進化史，你使用過哪幾台呢？


原始iPod於2001年10月23日推出，是第1款在6.5盎司裝置中裝入1000首歌曲和10小時電池續航力的MP3播放器。當時有能夠實際轉動的轉輪，控制按鈕（播放、Menu、下一首、上一首）圍繞在轉輪四周。

首代iPod。（翻攝自蘋果官網）
首代iPod。（翻攝自蘋果官網）

後來iPod隨著版本的不同，像是第2代iPod推出接觸式轉盤（無法旋轉）；第3代iPod還將4個控制按鈕放置在接觸式轉盤上方；第4代iPod改為點按式選盤、並為彩色螢幕；第5代iPod和第6代iPod classic為硬碟型iPod，大型寬螢幕變得更寬、還能顯示照片和影片。該系列之容量也從原本的初代的5GB增加至160GB。

第3代iPod。（翻攝自蘋果官網）
第3代iPod。（翻攝自蘋果官網）

第4代iPod。（翻攝自蘋果官網）
第4代iPod。（翻攝自蘋果官網）

第5代iPod。（翻攝自蘋果官網）
第5代iPod。（翻攝自蘋果官網）

iPod classic。（翻攝自蘋果官網）
iPod classic。（翻攝自蘋果官網）


iPod mini於2004年2月20日推出，將iPod使用者喜愛的所有元素融入至僅3.6 盎司的更精巧設計中。期間推出2代版本，容量為4GB和6GB（第二代新增）。其中第2代與第1代不同之處，在於硬碟大小鐫刻在裝置背面、點按式選盤的字樣顏色與裝置顏色相符。

第1代iPod mini。（翻攝自蘋果官網）
第1代iPod mini。（翻攝自蘋果官網）

第2代iPod mini。（翻攝自蘋果官網）
第2代iPod mini。（翻攝自蘋果官網）


第1代的iPod shuffle於2005年1月11日發布，外觀比iPod mini小，也沒有顯示器。正面和背面都有LED燈。第2代開始將iPod shuffle縮小、第3代大小又變回第1代的模樣，但外觀有所不同。

第1代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）
第1代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）

第2代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）
第2代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）

第3代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）
第3代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）

第4代iPod shuffle相較前幾代更為輕巧，採用線條流暢的設計，2GB儲存空間可容納數百首歌曲，並有旁白按鈕，可朗讀曲目標題、播放列表名稱或電池狀態。

第4代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）
第4代iPod shuffle。（翻攝自蘋果官網）


iPod nano第1代於2005年9月7日推出，該系列改款7次，iPod nano比iPod mini小，具有彩色螢幕和點按式選盤，當時但採用快閃記憶體而非硬碟，需要搭配iTunes同步音樂和照片。2006年9月12日推出第2代，纖薄設計和6種顏色選擇引起果粉轟動。第3代則變為寬螢幕，並能播放影片。

第1代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第1代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

第2代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第2代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

第3代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第3代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

第4代起又換回「長條形」，螢幕也變得更長，表面呈弧狀曲線；第5代與第4代相同，共有9個顏色，但上下螢幕更長，外殼也變為拋光陽極處理鋁金屬外殼，背面裝置也多了相機和麥克風。

第4代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第4代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

第5代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第5代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

2010年9月2日推出第6代只剩「螢幕」，該螢幕為多點觸控，取代原本的點按式功能；2012年9月12日推出第7代iPod nano，是迄今最薄的iPod，但也恢復變成高大的外形尺寸，配備2.5吋多點觸控顯示器。

第6代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第6代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）

第7代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）
第7代iPod nano。（翻攝自蘋果官網）


iPod touch一共推出7個世代，首代於2007年9月5日推出，當時iPhone已成為革命性智慧手機，它的外觀看起來就像iPhone手機精簡版，不含電話、GPS和touch ID等功能，螢幕為3.5吋多點觸控，當時有8GB、16GB或32GB版本可供選擇，它也是第1款可以在Wi-Fi iPod上以Safari瀏覽網頁或YouTube影片的版本。

第1代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）
第1代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）

第3代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）
第3代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）

到了2010年9月1日推出的第4代版本，蘋果當時大更新iPod產品線，第4代iPod touch的寬度、厚度與重量均下降，螢幕也使用與iPhone 4相同的視網膜解析度螢幕，該款還有增加前、後鏡頭，並有黑、白兩色版本；第5代與iPhone 5相同，螢幕尺寸為4吋，接頭也從30pin連接器改成Lightning連接器，鏡頭配備iSight相機和FaceTime HD相機。

第4代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）
第4代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）

第5代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）
第5代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）

第6代iPod touch將相機、處理器及記憶體升級，並新增128GB容量；2019年5月28日推出的最後一代（第7代）iPod touch，提供32GB、128GB、256GB容量，配備A10 晶片，可實現沉浸式的擴增實境體驗和群組FaceTime。於2022年5月11日宣布停產「賣完即止」，iPod系列正式走入歷史。

第7代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）
第7代iPod touch。（翻攝自蘋果官網）


蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，「iPod將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。如今，iPod 的精神將以不同形式永存。」

他表示，如今「欣賞、探索和體驗音樂的最佳方式」，可從iPhone到Apple Watch再到HomePod mini，以及Mac、iPad和 Apple TV搭配使用。

iPod的精神將以不同形式永存，如今聆聽音樂可從iPhone到Apple Watch再到HomePod mini，以及Mac、iPad和 Apple TV搭配使用。（翻攝自蘋果官網）
iPod的精神將以不同形式永存，如今聆聽音樂可從iPhone到Apple Watch再到HomePod mini，以及Mac、iPad和 Apple TV搭配使用。（翻攝自蘋果官網）

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