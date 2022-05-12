搶先看／Google揭曉Pixel 6a還不夠！Pixel 7、Pixel Watch 還有新耳機和平板都露臉

在此次Google I/O 2022上，Google不易外地也在接近尾聲時公布新款硬體產品，除了揭曉日前有不少傳聞的Pixel 6a，更直接公布即將在秋季推出的Pixel 7系列手機外觀，另外也揭曉日前不慎被提前曝光的Pixel Watch，以及加上主動降噪、準備支援Spatial Audio空間音訊功能的Pixel Buds Pro，而最後更預告將推出新款Pixel平板，但推出時間則要等到2023年。

Pixel 6a

Pixel 6a與去年推出的Pixel 6系列手機採相同設計語言，但定位在更低價格帶，採用6.1吋、Full HD+、20:9顯示比例的OLED螢幕，畫面更新率僅達60Hz，採用中央置頂的開孔視訊鏡頭，採800萬畫素規格。

硬體規格則一樣採Google與三星合作的Tensor自製處理器，搭配Titan M2安全晶片，加上6GB LPDDR5記憶體與128GB儲存容量，電池則4410mAh，並且支援快充，但去除無線充電功能，至於主相機則搭載1220萬畫素廣角鏡頭，搭配雙像素對焦系統，另外則搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，並未具備長焦鏡頭，拍攝功能一樣支援魔術橡皮擦、自然色調、人臉清晰等透過人工智慧技術輔助運算的拍攝功能。

顏色則區分石墨黑、粉炭白與灰綠色，建議售價為449美元，而台灣地區售價則是13990元，預計會在7月21日開放預購，正式上市時間則是7月28日。

Pixel 7系列

此次同步揭曉的Pixel 7系列，則是確定將推出標準款Pixel 7與強化版Pixel 7 Pro，而背面相機模組採用橫幅設計，則將從黑色改為回收鋁金屬，大致仍維持相同設計視覺。

而Google也確認Pixel 7系列將搭載新一代Tensor處理器，但目前並未公布更多硬體細節，預計會在今年秋季上市。

Pixel Watch

跟Pixel 7系列一樣，Google此次同樣預告將在今年秋季推出的Pixel Watch，確定採用圓形錶面、具備側邊錶冠操作功能，本身更具備獨立連網運作使用模式，錶身更標榜採回收不鏽鋼材打造。

功能部分將會採用新版Wear OS，並且支援使用Google Maps、Google Search或Google Wallet等服務。

至於上市時間則預計會在今年秋季，但具體價格等細節則尚未公布。

Pixel Buds Pro

以過去推出的Pixel Buds為基礎，Pixel Buds Pro增加了主動降噪，更標榜透過自製處理器讓聲音處理更為流暢，同時也能讓主動降噪效果變得更好。另外，更可透過名為Silent Seal的app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感。

耳機本身支援IPX4等級防水，同樣也支援通透模式，甚至可讓使用者在配戴時仍可順利聽見車輛等特定環境聲噪，避免使用過程發生意外。而本身也能直接呼喚Google Assistant數位助理服務，並且支援40種語言即時翻譯，通話功能也支援骨傳導技術，同時配合波束成形技術提供更好通話效果。

電力表現部分，在開啟主動降噪功能情況下，約可對應7小時聆聽使用時間，而在關閉情況下則可延長至11小時，收納盒則支援5分鐘可充入1小時使用電力的快充效果，並且支援無線充電，可讓耳機額外延長13小時的電力使用時間。

Pixel Buds Pro將在7月21日與Pixel 6a一起開放預購，分別提供紅、綠、黑、灰四種配色，建議售價為199美元，台灣地區也會開放銷售，建議售價則是新台幣5990元，但配色僅提供迷霧灰與石墨黑兩種配色。

新款Pixel平板

最後亮相的新款Pixel平板，預計會在2023年推出，目前並未透露具體規格，但外觀看起來就像是大型NEST Hub的螢幕，甚至有著明顯的螢幕邊框，同樣也會採用Google自製Tensor處理器。

至於作業系統沒意外還是維持採用Android，並且對應大尺寸螢幕使用體驗。

這並不是Pixel品牌第一款平板裝置，相較曾在2018年推出的Pixel Slate採用Chrome OS作業系統，此次揭曉的新款Pixel平板則是回歸採用Android作業系統，並且針對大尺寸螢幕操作體驗進行最佳化。

不過，更多人應該是會期待傳聞中Google打造的螢幕可凹折手機Pixel Fold，接下來就看Google如何規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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