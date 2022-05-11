三星Galaxy S22才上市兩個月 二手市場貶值掉價快50%

根據二手交易網站SellCell的最新數據顯示，今年2月份才亮相的三星Galaxy S22已經貶值了47%。Google Pixel 6也不甘落後，它在10月推出後已經貶值了42%。到目前為止iPhone 13的價值最高，因為自2021年9月上市以來，它只貶值了16%。

Galaxy S22貶值幅度是iPhone 13三倍

具體來說，三星Galaxy S22+ 5G 128GB在上市兩個月內損失了約58%的價值；這對只擁有該設備這麼短的時間的用戶來說是一個驚人的損失。雖然價格與iPhone相似，但那些希望在未來換購Galaxy S22的人可能要比換購iPhone 13的人付出更多現金。

這只是購買iPhone的另一個原因，因為它的保值能力遠勝於任何安卓系統的同類產品。去年，SellCell做了一些研究，顯示iPhone 13具體是蘋果迄今為止貶值幅度最小的iPhone。

根據SellCell的一份新報告，三星Galaxy S22的貶值幅度幾乎是iPhone 13的三倍。SellCell的研究結果表明，與iPhone相比，安卓手機在長期保值方面仍有一段路要走，類似的研究每年都會發布。

iPhone 13 Pro Max（128GB）是該系列中最好的，因為該設備在如新狀態下只有3.8%的折舊。折舊通常在手機推出兩個月後開始；就像iPhone 12和13一樣。

SellCell還顯示，如新狀態的iPhone 13在第一個月後損失了18.7%的價值。然而，它看到了一些恢復，因為它在第二個月後只損失了16.4%的價值。iPhone不僅比安卓系統保持更好的價值，而且它從最初的價值損失中看到一些恢復。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦