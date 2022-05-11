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Xperia 1 IV、Xpeeria 10 IV公布在台售價 5月下旬陸續開賣

聯合新聞網 / 楊又肇

在全球發表會結束後，台灣Sony Mobile很快也宣布此次公布的Xperia 1 IV與Xperia 10 IV在台售價，同時也確認Xperia 1 IV將在兩週後正式在台銷售，而Xperia 10 IV也將在6月上市，相較過往以更快速度進入台灣市場銷售。

依照說明，Xperia 1 IV將在台灣推出12GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+512GB儲存容量版本，前者將提供黑色、白色與紫色款式，而後者僅提供黑色與紫色兩款配色，建議售價則分別為新台幣36990元與39990元，預計在5月24日正式開放銷售。

而從5月13日至22日期間完成預購，將加贈原廠立架背蓋，另外也將提供包含連接線的快充組配件，預計透過中華電信、台灣大哥大、遠傳電信旗下通路開放預購，另外也加入PChome 24h、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、神腦國際、7-ELEVEN i預購、博客來、康是美網購、傑通信昇與地標網通等預購通路，並且額外加碼提供螢幕碎裂險1年與KKBOX前兩個月免費使用服務，而到貨日當天搶先領機亦可額外獲得價值1000元的郵政禮券或超商力禮物卡。

至於從5月24日上市之後，Sony Mobile也將針對官方通路購機者，以及指定線上通路購機者提供2000元配件購物金，或是等值配件組。

另一方面，目前依然維持在市場銷售的Xperia PRO-I，建議售價則將從即日起調整為新台幣39990元，亦即與此次推出的Xperia 1 IV最高階版本採相同價格，但兩者市場定位依然不同。而預計在今年7月開始也將透過軟體更新加入Video Pro app功能，方便使用者透過Xperia PRO-I進行直播

此次同步推出的Xperia 10 IV，台灣地區預計在6月上市，建議售價則是新台幣12990元。而先前推出的Xperia 5 III則會維持在市場銷售，建議售價則是調整新台幣27990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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