定位輕便手機的Xperia 10 IV 此次也進一步強化相機拍攝體驗

隨著Xperia 1 IV亮相，Sony Mobile也同步揭曉定位輕便手機的Xperia 10 IV，同樣在相機等功能規格升級。

硬體方面，Xperia 10 IV升級採用Qualcomm Snapdragon 695 5G處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，此次更將6吋OLED螢幕加入源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，讓畫面顏色更豐富、對比更銳利、亮度提升，但解析度依然維持在Full HD+，機身也支援防水防塵，電池容量也增加至5000mAh。

而前置鏡頭並未隨著Xperia 1 IV一併升級，依然維持使用800萬畫素規格，而主相機則分別搭載對應16mm焦段的800萬畫素超廣角鏡頭、對應27mm焦段的1200萬畫素廣角鏡頭，以及54mm焦段的800萬畫素長焦鏡頭，但僅廣角鏡頭搭載光學防震功能。

至於拍攝功能則對應自動HDR、夜拍模式，以及錄影時的寬動態範圍表現，另外也支援數位演算變焦拍照AI Super resolution、銳利自拍等功能。

聲音方面也同樣支援360 Reality Audio，但僅對應單喇叭設計，同樣也能透過360 Reality Audio Upmix技術，讓一般MP3或KKBOX串流音樂服務的聲音內容貼近360 Reality Audio技術輸出表現。

至於機身配色部分，Xperia 10 IV分別提供白色、綠色、紫色與黑色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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