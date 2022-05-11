蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官網「Trade In換購方案」即起至5月31日止，推期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網「Trade In換購方案」即起至5月31日止，推期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

果粉想擁有新機趁現在！蘋果（Apple）的舊換新「Trade In換購方案」，今年已針對換購方案的產品進行2次調整，沒想到現在又突襲「大放送」！官網推出期間限定方案，即起至2022年5月31日止，透過該方案以符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，像是iPhone 12 Pro Max換購價原為1萬9500元，期間限定價為2萬元。

蘋果官網「Trade In換購方案」即起至5月31日止，可透過符合規格以符合條件的 Apple產品，像是iPhone、iPad、Mac或Apple Watch換購新機，可享額外折抵優惠。iPhone部分從iPhone 6 Plus到iPhone 12 Pro Max，皆可使用該方案，最高換購金額從1300元至2萬元不等，依型號、容量等項目判定價格，可在網站進行折抵換購，安排到府取貨，也能到蘋果直營店現場折抵換購全新iPhone，或兌換成等值的Apple Store禮品卡，相當方便。

iPhone系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）
iPhone系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

「Trade In換購方案」的期間限定優惠，像是iPhone換購價多了400至500元；iPad為300至400元；Mac為600至1100元；Apple Watch為200至400元。

以iPhone 12 Pro Max為例，期間限定換購價最高為2萬元，換購定價為2萬2800元的全新iPhone 13 mini 128GB，如此一來，只需要花2800元就能夠擁有新機。

iPad系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）
iPad系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

MacBook系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）
MacBook系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch系列「Trade In換購方案」期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

128GB 取貨

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