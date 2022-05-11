蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元
果粉想擁有新機趁現在！蘋果（Apple）的舊換新「Trade In換購方案」，今年已針對換購方案的產品進行2次調整，沒想到現在又突襲「大放送」！官網推出期間限定方案，即起至2022年5月31日止，透過該方案以符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，像是iPhone 12 Pro Max換購價原為1萬9500元，期間限定價為2萬元。
蘋果官網「Trade In換購方案」即起至5月31日止，可透過符合規格以符合條件的 Apple產品，像是iPhone、iPad、Mac或Apple Watch換購新機，可享額外折抵優惠。iPhone部分從iPhone 6 Plus到iPhone 12 Pro Max，皆可使用該方案，最高換購金額從1300元至2萬元不等，依型號、容量等項目判定價格，可在網站進行折抵換購，安排到府取貨，也能到蘋果直營店現場折抵換購全新iPhone，或兌換成等值的Apple Store禮品卡，相當方便。
「Trade In換購方案」的期間限定優惠，像是iPhone換購價多了400至500元；iPad為300至400元；Mac為600至1100元；Apple Watch為200至400元。
以iPhone 12 Pro Max為例，期間限定換購價最高為2萬元，換購定價為2萬2800元的全新iPhone 13 mini 128GB，如此一來，只需要花2800元就能夠擁有新機。
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
▪ 蘋果AirPods系列今年有2次更新！AirPods Pro 2全新設計、這款推新色
▪ 【實測】iPad Air 5很威嗎？蘋果爹實測玩《原神》 檢驗國外災情真相曝光
▪ 【教學】手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊
▪ 【周報】蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言