Xperia 1 IV依然主打「極致速度」 強化直播、行動錄音創作

此次在Xperia 1 IV加入直播功能，並且加入行動錄音室的操作體驗，Sony Mobile表示觀察到目前透過手機直播、創作內容的比重日趨增長，例如約72%比例手機使用者約在過去一年分享過影片，其中更有45%比例使用者曾在2020年上半年透過YouTube進行直播，而多達85%比例使用者則曾關看過直播內容，顯見透過手機產生的直播市場規模有相當龐大成長空間。

而除了藉由手機進行直播，更有不少人開始透過手機進行影音創作，例如透過手機拍攝影片、錄音，除了用來紀錄生活，更透過創作表達個人想法。

因此在這次推出的Xperia 1 IV，除了針對既有相機、螢幕顯示與聲音功能進行強化，Sony Mobile更進一步加強直播與聲音創作應用功能。

直播功能

此次新增的直播功能，是在既有Video Pro app增加串流模式，並且與YouTube進行連動，讓使用者能直接透過個人YouTube帳號進行直播。

不過，目前此項功能僅支援YouTube，並且是透過Video Pro app進行即時影音串流，並且將串流內容發送到個人YouTube帳號，與現行直接透過YouTube服務進行直播的模式有些為差異，後者必須累積超過一定粉絲人數才能開啟，並且具備完整YouTube直播功能，而前者只是將直播內容發送至YouTube呈現，因此無法對應線上留言互動等功能。

▲在既有Video Pro app增加串流模式，並且與YouTube進行連動，讓使用者能直接透過個人YouTube帳號進行直播

至於未來是否會開放支援諸如Twitch等常見直播服務，目前暫時還無法確認。

而另一項直播功能，則是與遊戲增強器整合，讓使用者能在執行手機遊戲過程進行直播，甚至可以配合外部擷取設備進行直播。與前述透過Video Pro app進行直播的形式不同，透過遊戲增強器啟動的遊戲內容直播可以在串流過程顯示即時留言，讓使用者能直接在直播中與觀眾互動。

行動錄音室

透過手機進行的創作，除了拍照、錄影之外，Sony Mobile表示也有越來越多趨勢會透過手機進行錄音，藉此紀錄日常，或是隨意哼唱的即興創作，因此這次新增加的Music Pro，便是讓使用者能將Xperia 1 IV當作行動錄音室使用。

此外，Sony Mobile更計畫配合Music Pro功能推出雲端協同運算服務，讓使用者能將錄音內容上傳至雲端，進行人工智慧降噪、混音等處理，並且讓使用者下載等同專業錄音室後製的聲音檔案。而此項服務將以每月前上傳100MB資料免費形式使用，超過部分將會收取費用，並且計畫在全球市場提供服務。

▲將Xperia 1 IV當作行動錄音室使用

外型小改變、硬體進一步升級的Xperia 1 IV

相較去年推出的Xperia 1 III，此次推出的Xperia 1 IV沒有太大變化，但在四個邊角變得相對圓潤，而螢幕依然維持6.5吋、21:9顯示比例，並且支援120fps畫面更新率的4K HDR OLED面板設計，同樣對應源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，HDR顯示亮度則提高50%，機身也同樣支援IP68等級防水防塵，一樣保留相機快門鍵與3.5mm耳機孔。

▲此次推出的Xperia 1 IV沒有太大變化，但在四個邊角變得相對圓潤，而螢幕依然維持6.5吋、21:9顯示比例，並且支援120fps畫面更新率的4K HDR OLED面板設計

至於先前在機身獨立配置的Google Assistant啟用鍵，此次則是與整合指紋辨識功能的電源按鍵合併，可以透過設定選項選擇長按電源鍵即可呼叫Google Assistant數位助理服務，或是維持原本電源鍵功能。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，搭載12GB記憶體，儲存容量則提供256GB或512GB兩種規格，電池容量則增加至5000mAh，支援30W USB PD快充，可在半小時內充滿50%電量，同樣標榜可維持3年電池正常充電效能，而全機重量為187公克，前後透過康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護，背蓋一樣維持霧面玻璃設計。

▲電池容量則增加至5000mAh，支援30W USB PD快充，可在半小時內充滿50%電量

聲音部分依然支援360 Reality Audio、LDAC與藍牙LE音訊，同時也能藉由360 Reality Audio Upmix技術將傳統雙聲道音訊升級，讓一般MP3、KKBOX等音訊內容也能以貼近360 Reality Audio形式呈現。

▲聲音部分依然支援360 Reality Audio、LDAC與藍牙LE音訊，同時也能藉由360 Reality Audio Upmix技術將傳統雙聲道音訊升級

機身配色則提供代表性的紫色，以及略帶偏色感的白色與基本款黑色。

相機在潛望式遠距鏡頭明顯改變

相機部分，Xperia 1 IV終於將前置鏡頭升級至1200萬畫素規格，同時感光元件也從1/4吋增加為1/2.9吋，藉此提高自拍時的進光量表現。

▲此次相機鏡頭再次升級

主相機部分並未如傳聞改為4800萬畫素，在廣角鏡頭、超廣角鏡頭及潛望式遠距鏡頭依然各維持採用1200萬畫素規格，分別對應16mm、24mm，以及85mm-125mm拍攝焦段，同時三組鏡頭均可對應每秒20張AE/AF模式下的HDR連拍，支援120fps數據讀取效率，不僅均可支援HDR錄影，更增加原本僅在Xperia PRO-I提供的4K 120fps慢動作影片，至於FlawlessEye光學防震功能則僅在廣角與潛望式遠距鏡頭提供，在超廣角鏡頭並未搭載此功能。

▲廣角鏡頭、超廣角鏡頭及潛望式遠距鏡頭依然各維持採用1200萬畫素規格，但整體規格做了強化，85mm-125mm拍攝焦段更加入光學變焦設計

▲三組鏡頭均可對應每秒20張AE/AF模式下的HDR連拍

另外，相較去年在Xperia 1 III的潛望式遠距鏡頭是在70mm、105mm兩個焦段間切換，中間焦段是透過70mm端數位變焦達成，此次在Xperia 1 IV的潛望式遠距鏡頭則可在85mm-125mm焦段之間進行光學變焦，僅125mm焦段之後才會改為數位變焦。

至於在不同鏡頭切換部分，除了在Video Pro app裡可直接透過拖曳拉桿調整遠近焦距，在Photo Pro app、Cinema Pro app依然維持先前「換鏡頭」的操作體驗，亦即使用者必須透過點按選取不同鏡頭才能進行切換。

▲Xperia 1 IV再次強化相機拍攝功能

而此次在拍攝功能部分，三組鏡頭均支援眼部對焦、物件追蹤對焦，或是全焦段對焦，另外也能藉由人工智慧對應更自然的白平衡與景深效果，在錄影時也能使用前述拍攝對焦功能，在Cinema Pro app的動態範圍錄影選項則提供標準動態範圍與寬動態範圍兩種選擇。

▲三組鏡頭均支援眼部對焦、物件追蹤對焦，或是全焦段對焦，另外也能藉由人工智慧對應更自然的白平衡與景深效果

遊戲進一步強化直播功能，與《絕地求生》合作

先前在Xperia 1 III與動視暴雪旗下《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty:Mobile)合作，Sony Mobile今年則是在Xperia 1 IV改與《絕地求生：Mobile》 (PUBG Mobile)合作。

至於在此次遊戲增強器的功能中，則是進一步強化遊戲直播功能，讓使用者能透過Xperia 1 IV更方便建立線上遊戲直播，並且能觀看觀眾即時留言進行互動。

與Xperia PRO-I定位仍有區隔

雖然此次推出的Xperia 1 IV也加入部分Xperia PRO-I拍攝功能，同時也支援使用原本僅對應Xperia PRO-I的Vlog螢幕，以及藍牙手把GP-VPT2PT，但Sony Mobile強調Xperia PRO-I依然配合1吋感光元件設計，定位在貼近真實相機的頂級拍攝體驗，主要聚焦在拍攝創作應用需求。

而Xperia 1 IV則會定位在年度旗艦手機，並且提供更全方位的手機使用體驗，其中也包含藉由手機進行創作的使用模式，以及Sony引以為傲的影音體驗感受。

不過，Sony Mobile也預告在今年7-8月期間，針對先前推出的Xperia PRO與Xperia PRO-I釋出更新，將加入此次先在Xperia 1 IV提供的Vixdeo Pro app。

因應永續發展理念，Xperia 1 IV將去除USB充電器與連接線

如同蘋果、三星等業者開始因應永續發展，進而在手機產品盒裝取消提供USB充電器，Sony Mobile在此次推出的Xperia 1 IV也跟進取消提供USB充電器，甚至進一步取消提供連接線，藉此讓盒裝設計變得更加扁平，盒裝內容也變得更加精簡，甚至螢幕表面也改以紙質保護。

▲此次推出的Xperia 1 IV也跟進取消提供USB充電器，甚至進一步取消提供連接線，藉此讓盒裝設計變得更加扁平

依照Sony Mobile說明，此次將Xperia 1 IV的盒裝減少約50%高度，從原本55mm降低為26mm，將可讓整個手機產品貨運過程減少36%的二氧化碳排放量，同時取消提供USB充電器與連接線，更預期能減少電子垃圾生成機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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