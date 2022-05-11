有圖／他洩iPhone 14 Pro Max螢幕比例 比13 Pro系列略大、就像妹妹頭剪掉一樣

iPhone 14系列傳出將有4款新機發表，取消mini版，改出iPhone 14 Max。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max原本各為6.1吋和6.7吋的大小，但據外流的資料顯示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕大小會比舊款略大一些。

市場研究機構DSCC創辦人暨執行長Ross Young分享了iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的確切尺寸，iPhone 14 Pro螢幕為6.12吋、iPhone 14 Pro Max為6.69吋；iPhone 13 Pro為6.06吋、iPhone 13 Pro Max為6.68吋。

iPhone 14 Pro Max螢幕比例從19.5:9提升至20:9，因此模型機的機身看起來比iPhone 13 Pro Max略長一些。（翻攝自VNchocoTaco推特）

Ross Young表示，由於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max「去掉瀏海」，改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕，加上邊框更窄而產生之差異。外媒9to5mac認為，新舊款的螢幕變化不多，推測蘋果（Apple）不會為此調整iOS介面，加上先前也宣傳Pro、Pro Max版本各為6.1吋、6.7吋，因此這次新機可能會以「百分比」方式表達iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max螢幕變化。

據了解，iPhone 14 Pro Max螢幕比例從19.5:9提升至20:9，有網友分享iPhone 14 Pro Max模型機和iPhone 13 Pro Max的實機比較照片，從照片可見，iPhone 14 Pro Max圓角更加明顯、機身略長一些、相機比舊款更為凸起，不過螢幕部分像是Face ID挖孔相關位置，似乎與iPhone 13 Pro Max沒差太多，看起來像是只去除黑色瀏海部分。iPhone 14系列據外媒推測，發表會應該會在9月6日（周二）或9月13日（周二）亮相。

網友將iPhone 14 Pro Max模型機與iPhone 13 Pro Max比較，發現Face ID相關位置差異不大，就像是只把「黑色瀏海」部分移除。（翻攝自VNchocoTaco推特）

iPhone 14 Pro Max模型機的圓角部分也比iPhone 13 Pro Max更圓一些。（翻攝自VNchocoTaco推特）

iPhone 14 Pro Max模型機的鏡頭也比iPhone 13 Pro Max更凸出。（翻攝自VNchocoTaco推特）

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