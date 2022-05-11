重量僅58公克、90千萬次點擊壽命 Razer推新款電競滑鼠Viper V2 Pro

聯合新聞網 / 楊又肇

相比2019年推出的Viper電競滑鼠將重量降低至68公克，Razer此次推出的Viper V2 Pro更進一步將重量減少為58公克，並且採用新版Focus Pro 30K光學感測器與第三代光軸設計，藉此對應更敏捷的操作體驗。

Razer強調，此次推出的Viper V2 Pro不光只是將重量減少，其中更包含光學感測器與光軸改進，同時更針對操作介面進行調整，可對應高達99.8%的定位精準度，以及識別非對稱中斷、對應智慧追蹤與動作同步等定位模式，藉此對應使用者拉抬、放下滑鼠時的不同高度距離，並且讓滑鼠能更快重新建立定位資訊。

而在效能表現部分，Viper V2 Pro搭載的Focus Pro 30K光學感測器可對應最高30000 DPI定位效果與最高70G加速度，左右按鍵配置的光軸可對應9000萬次點擊使用壽命，滑鼠本身則採左右對稱設計，方便左右手慣用者操作。

至於滑鼠本身則提供白色與黑色兩種款式，但白色款重量會增加至59公克，黑色款重量則是58公克。

Razer預計從即日起開放銷售Viper V2 Pro，台灣地區建議售價則是新台幣4590元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滑鼠 Razer

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