Intel推新款Core HX系列筆電處理器 鎖定高效能行動工作站設計需求

日前有不少消息的新款Core HX系列筆電處理器，Intel在稍早舉辦的Intel VisiON活動中正式揭曉，確定定位在更高運算效能的行動工作站，其中也加入vPro功能設計，同時更說明將是第12代Core系列最後一款產品。

不過，雖然定位在行動工作站使用處理器，而非先前傳聞用於更高運算效能的遊戲筆電設計，但不排除依然會有OEM廠商以此打造更高運算效能的遊戲筆電產品。

在新款Core HX系列處理器中，最高階的Core i9-12900HX將對應16組核心，以及最高5GHz運作時脈，相較先前推出的Core i9-12900H與Core i9-12900HK多出兩組核心，分別對應8組P Core效能核心，以及8組E Core節能核心，並且具備vPro功能。

Core HX系列處理器預計包含Core i9-12950HX、Core i9-12900HX、Core i7-12850HX、Core i7-12800HX、Core i7-12650HX、Core i5-12600HX與Core i5-12450HX，基礎熱設計功耗為55W，最高超頻運作熱設計功耗則可達157W。

其中，在Core i9-12950HX、Core i7-12850HX與Core i5-12600HX更整合Intel vPro技術，並且支援記憶體校正功能，預期將用於運算效能需求更高的行動工作站設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦