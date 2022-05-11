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聯想推新款Legion 7系列遊戲筆電 擴大散熱孔增穩定性、電池容量增加

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前更新全新Yoga系列PC產品之後，聯想此次更宣布推出新款遊戲筆電Legion 7系列，分別包含採用Intel處理器的Legion 7i與Legion Slim 7i，以及採用AMD處理器的Legion 7與Legion Slim 7。

聯想標榜此次推出的Legion 7系列均採窄邊框設計，並且將所有連接埠配置於機身後方，同時也透過CNC切割機身與增大散熱孔提高系統穩定性，並且搭配更大電池容量設計，藉此對應更長電池續航表現，同時也透過Legion A.I. Engine 2.0與Legion Coldfront 4.0軟體功能，讓系統可在效能表現與長時間續航表現之間平衡。

其中，Legion 7i最高採用Intel Core i9-12900H處理器，搭配最高32GB DDR5 5600MHz記憶體，以及最高2TB PCIe 4.0 SSD，顯示卡最高可採用NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti，本身更以Max-Q設計，搭配16吋、2560 x 1600解析度、165-240Hz畫面更新率與3ms顯示反應時間，並且支援NVIDIA G-Sync技術的IPS螢幕設計，另外則搭配1.5mm壓按行程、單鍵RGB背光設定的鍵盤設計，電池容量則是99.99Wh，支援快充設計。

而Legion 7則最高採AMD Ryzen 9 6900HX，配置最高32GB DDR5 4800MHz記憶體，顯示卡則最高採AMD Radeon RX6850M XT，其餘規格則基本上與Legion 7i相同，但在螢幕則支援AMD FreeSync Premium技術設計。

▲(左為Legion 7i，右為Legion 7)
▲(左為Legion 7i，右為Legion 7)

至於Legion Slim 7i則最高採用Intel Core i9-12900H處理器，搭配最高24GB DDR5 4800MHz記憶體，以及最高2TB PCIe 4.0 SSD，顯示卡最高可採用NVIDIA GeForce RTX 3070，本身更以Max-Q設計，搭配16吋、2560 x 1600解析度、165Hz畫面更新率與3ms顯示反應時間，Mini LED螢幕設計，另外則搭配1.3mm壓按行程、單鍵RGB背光設定的鍵盤設計，電池容量則是99.99Wh，支援快充設計。

Legion Slim 7換上AMD Ryzen 9 6900HX處理器，顯示卡則採用AMD Radeon RX6800S，最高採用16吋、2560 x 1600解析度、165-240Hz畫面更新率與3ms顯示反應時間，支援AMD FreeSync Premium技術設計的IPS螢幕設計，其餘規格則大致與Legion Slim 7i相同。

▲(左為Legion Slim 7，右為Legion Slim 7i)
▲(左為Legion Slim 7，右為Legion Slim 7i)

建議售價方面，Legion 7i預計以2449美元起跳價格上市，預計在今年5月進入市場銷售，Legion 7i則預計以2059美元起跳價格上市，預計在今年6月進入市場銷售，而Legion Slim 7i建議售價則從1589美元起跳，預計從5月起陸續進入市場銷售，Legion Slim 7建議售價則從1519美元起跳，預計從6月起陸續進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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