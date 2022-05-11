DJI Mini 3 Pro輕到不行 249公克隨興空拍可免實名登記
先前就已經曝光的DJI Mini 3 Pro，終於由DJI正式揭曉，確定採低於249公克重量，支援三向環境感應，以及4K HDR錄影功能、焦點跟隨、無損直行拍攝，續航時間可達34分鐘，搭配高容量電池更可將續航時間拉長至47分鐘。
此次推出的DJI Mini 3 Pro，一樣維持前後折合收納架構，讓收納後的機身可以變得更小，同時本身採249公克設計，低於在美國與台灣地區需要實名登記的規定門檻，並且更方便隨身攜帶使用。
另外，DJI Mini 3 Pro也透過改變機身傾角，並且增加旋葉面積，將此將低風阻，並且提升動力表現，更可透過三向環境感應提高障礙閃避範圍，同時更讓雲台轉動範圍加大，提供無損直式拍攝、大角度仰拍，配合1/1.3吋感光元件、雙ISO設計，藉此增加拍攝時的進光量，支援拍攝4K HDR、1080P 120fps影片與4800萬畫素RAW格式靜態照片。
而透過標準電池運作約可對應34分鐘續航飛行，透過高容量電池則可讓飛行時間延長至47分鐘，同時透過新推出的DJI RC遙控器，本身除了搭載螢幕設計，更內建DJI App操作功能，將可讓使用者無須透過與手機連接即可使用，並且支援18Mbps資料傳輸率與120ms低延遲傳輸，但本身亦可透過Wi-Fi以每秒30MB速率將拍攝內容傳遞至手機。
建議售價方面，DJI Mini 3 Pro將以新台幣19390元起跳價格銷售，並且從即日起開放上市，預計在今年5月底陸續到貨。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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