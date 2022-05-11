夏普推手機AQUOS R7 配1吋感光元件、對焦速度更快

去年宣布推出與徠卡合作、採1吋感光元件設計的智慧型手機AQUOS R6之後，夏普稍早再次宣布推出新款AQUOS R7，並且換上對焦速度更快的1吋感光元件，鏡頭則採用新款Summicron f/1.9 19mm ASPH光學鏡頭，另外也同步推出維持以回收材質打造的AQUOS wish 2。

夏普第二款搭載1吋感光元件設計的智慧型手機AQUOS R7

AQUOS R7在外觀也因應市場設計趨勢換上直角平框設計，但在背蓋兩側仍維持左右曲面設計，而螢幕則採平面、6.6吋與WUXGA+解析度與Pro IGZO OLED面板規格，支援1Hz-240Hz畫面更新率與最高2000nits亮度，支援螢幕下超音波指紋辨識，並且以康寧Gorilla Glass Vitus保護前後表面，機身也支援IP68防水防塵，同時保留3.5mm耳機孔。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，搭配12GB記憶體與256GB儲存容量，本身亦可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則是5000mAh。

而相機規格則分別採用1260萬畫素、f/2.3光圈設計的視訊鏡頭，主相機則採用4720萬畫素、f/1.9光圈與1吋感光元件設計的廣角鏡頭，雖然仍維持採用Summicron f/1.9 19mm ASPH光學鏡頭、Leitz品牌，但此次並未特別強調與徠卡合作關係，另外也配置一組190萬畫素、用於測距的輔助鏡頭。

以回收材質打造的AQUOS wish 2

至於此次同步推出的AQUOS wish 2，依然以回收材質打造，並且標榜高度耐用性，處理器採用Qualcomm Snapdragon 695，搭載4GB記憶體與64GB儲存容量，同樣可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則是3730mAh。

螢幕則採5.7吋、HD+解析度設計，本身也支援IP67等級防水防塵與MIL-STD-810H標準，前後相機則分別採用800萬畫素與1300萬畫素鏡頭，光圈值均為f/2.0。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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