華碩更新3尺寸Vivobook系列筆電 這款有2.8K解析度與120Hz畫面OLED螢幕

除了更新Zenbook Pro、Zenbook S系列筆電，華碩此次也同步更新Vivobook系列筆電，分別推出Vivobook Pro 14X OLED、Vivobook Pro 15X OLED與Vivobook Pro 16X OLED，以及Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED。

新款Vivobook系列分別包含提供三種尺寸規格的Vivobook Pro 14X OLED、Vivobook Pro 15X OLED與Vivobook Pro 16X OLED，以及Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED。

其中，Vivobook Pro 14X OLED僅提供Intel Core i9-12900H處理器，最高搭配NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti顯示卡，採用14.5吋、2.8K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕，Vivobook Pro 15X OLED則提供Intel Core i7-12700H處理器或AMD Ryzen 9 6900HX處理器，最高搭載NVIDIA Geforce RTX 3070顯示卡，採用全球首款15.6吋、2.8K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕。

而Vivobook Pro 16X OLED則提供Intel Core i9-12900H處理器或AMD Ryzen 9 6900HX處理器，最高搭載NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti顯示卡，採用全球首款16吋、3.2K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕。

▲Vivobook S 16X OLED

三款筆電均最高32GB DDR5 4800MHz記憶體，以及最高2TB PCIe 4.0 SSD，提供完整的連接埠設計，更整合SD Express 7.0規格的讀卡機，而金屬機身、ASUS DialPad觸控板設計僅在Vivobook Pro 14X OLED與Vivobook Pro 16X OLED搭載。

▲新款Vivobook S系列筆電

至於Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED，分別提供最高Intel Core i7-12700H或AMD Ryzen 9 6900HX處理器選項，分別配置14.5吋、2.K解析度、支援120Hz畫面更新率的OLED螢幕，以及16吋、4K解析度與60Hz畫面更新率的OLED螢幕規格，其餘設計則包含最高採用16GB DDR5 4800MHz記憶體與最高1TB PCIe 4.0 SSD，螢幕亦可180度平攤使用。

▲Vivobook S 14X OLED

同步推出兩款與設計師合作的特別款Vivobook 13 Slate OLED

除了更新Vivobook系列機種，華碩此次更宣布推出兩款與設計師合作的特別款Vivobook 13 Slate OLED，分別是與LA藝術家Steven Harrington，以及英國流行藝術家Philip Colbert合作特別款設計，除了在盒裝各自採用兩位設計師創作畫作，同時也會在機身、桌布及配件導入其作品元素。

而建議售價將以899美元價格銷售，預計從5月起開放銷售。

▲Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington限定版 (左)與Philip Colbert限定版 (右)

▲Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington限定版

▲Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert限定版

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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