華碩更新3尺寸Vivobook系列筆電 這款有2.8K解析度與120Hz畫面OLED螢幕
除了更新Zenbook Pro、Zenbook S系列筆電，華碩此次也同步更新Vivobook系列筆電，分別推出Vivobook Pro 14X OLED、Vivobook Pro 15X OLED與Vivobook Pro 16X OLED，以及Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED。
新款Vivobook系列分別包含提供三種尺寸規格的Vivobook Pro 14X OLED、Vivobook Pro 15X OLED與Vivobook Pro 16X OLED，以及Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED。
其中，Vivobook Pro 14X OLED僅提供Intel Core i9-12900H處理器，最高搭配NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti顯示卡，採用14.5吋、2.8K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕，Vivobook Pro 15X OLED則提供Intel Core i7-12700H處理器或AMD Ryzen 9 6900HX處理器，最高搭載NVIDIA Geforce RTX 3070顯示卡，採用全球首款15.6吋、2.8K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕。
而Vivobook Pro 16X OLED則提供Intel Core i9-12900H處理器或AMD Ryzen 9 6900HX處理器，最高搭載NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti顯示卡，採用全球首款16吋、3.2K解析度與120Hz畫面更新率的OLED螢幕。
三款筆電均最高32GB DDR5 4800MHz記憶體，以及最高2TB PCIe 4.0 SSD，提供完整的連接埠設計，更整合SD Express 7.0規格的讀卡機，而金屬機身、ASUS DialPad觸控板設計僅在Vivobook Pro 14X OLED與Vivobook Pro 16X OLED搭載。
至於Vivobook S 14X OLED與Vivobook S 16X OLED，分別提供最高Intel Core i7-12700H或AMD Ryzen 9 6900HX處理器選項，分別配置14.5吋、2.K解析度、支援120Hz畫面更新率的OLED螢幕，以及16吋、4K解析度與60Hz畫面更新率的OLED螢幕規格，其餘設計則包含最高採用16GB DDR5 4800MHz記憶體與最高1TB PCIe 4.0 SSD，螢幕亦可180度平攤使用。
同步推出兩款與設計師合作的特別款Vivobook 13 Slate OLED
除了更新Vivobook系列機種，華碩此次更宣布推出兩款與設計師合作的特別款Vivobook 13 Slate OLED，分別是與LA藝術家Steven Harrington，以及英國流行藝術家Philip Colbert合作特別款設計，除了在盒裝各自採用兩位設計師創作畫作，同時也會在機身、桌布及配件導入其作品元素。
而建議售價將以899美元價格銷售，預計從5月起開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
▪ 蘋果AirPods系列今年有2次更新！AirPods Pro 2全新設計、這款推新色
▪ 【實測】iPad Air 5很威嗎？蘋果爹實測玩《原神》 檢驗國外災情真相曝光
▪ 【教學】手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊
▪ 【周報】蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言