華碩推新款Zenbook Pro、Zenbook S 換上新處理器、視覺設計

華碩在今年初的CES 2022公布諸多新機後，此次也宣布推出換上Intel第12代Core H與P系列處理器的新機，分別推出更新款Zenbook Pro 16X OLED、Zenbook Pro 14 Duo OLED、Zenbook Pro 15 Flip OLED與Zenbook Pro 17，而在Zenbook系列則推出Zenbook S 13 Flip OLED、Zenbook S 13 OLED。

此次更新機種，除了延續年初推出機種大幅採用OLED顯示面板，藉此對應更真實的色彩表現，同時也相對提升筆電顯示亮度，而換上Intel第12代Core H與P系列處理器，以及AMD Ryzen 6000系列處理器，更進一步提高筆電運算效能與電力續航表現。

而此次更新機種，分別涵蓋鎖定專業創作需求的Zenbook Pro系列，以及針對主流市場打造的Zenbook S系列。

另外，華碩此次也在新機採用全新品牌識別標誌，透過全新品牌識別設計營造全新華碩筆電視覺感受。

新款Zenbook Pro系列

Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)採用16吋、16:10顯示比例的4K HDR OLED螢幕，機身厚度僅16.9mm，為了讓使用者能以更自然角度使用鍵盤，因此比照Zenbook Duo的AAS Ultra (Active Aerodynamic System Ultra)機構設計，讓鍵盤能以7度抬升，以利使用者長時間操作與機身散熱，並且將觸控板面積加大84%，除了整合可切換數字鍵功能的NumberPad設計，更加入Haptic觸覺反饋，讓使用者能透過不同壓按程度對應啟動各類功能。

另外，為了方便創作者快速調整使用軟體的功能參數，例如Photoshop的筆刷、Premiere的影片長度比例縮放等，華碩在Zenbook Pro 16X OLED的觸控板左側增加ASUS Dial轉盤設計，方便使用者直接透過轉盤操作方式快速調整各類app對應功能參數。

硬體規格方面，分別搭載最高Intel Core i9-12900H處理器，可選擇搭配NVIDIA GeForce RTX 3060，並且搭配最高32GB LPDDR5 5200MHZ記憶體與最高2TB PCIe 4.0 x 4 SSD，搭配96Wh電池規格，作業系統則採用Windows 11 Pro，並且內建硬體TPM安全晶片，另外也支援ASUS Pen 2.0手寫筆，最高對應4096階壓感。

▲Zenbook Pro 16X OLED

▲Zenbook Pro 16X OLED

除此之外，新款Zenbook Pro系列還增加Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)、Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)與Zenbook Pro 17 (UM6702)。

其中，Zenbook Pro 14 Duo OLED則是延續先前設計，分別配置14.5吋、2.8K解析度與120Hz畫面更新率的主螢幕，以及12.7吋、同樣支援120Hz畫面更新率的第二組螢幕，硬體則搭配最高Intel Core i9-12900H處理器，可選擇搭配NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti，並且搭配最高32GB LPDDR5 4800MHZ記憶體與最高2TB PCIe 4.0 x 4 SSD，以及76Wh電池規格，一樣支援ASUS Pen 2.0手寫筆，本身更符合Intel Evo設計。

▲Zenbook Pro 14 Duo OLED

▲Zenbook Pro 14 Duo OLED

而Zenbook Pro 15 Flip OLED則是維持螢幕可360度翻轉設計，最高配置Intel Core i7-12700H處理器，顯示卡則最高配置Intel Arc A370M，同樣支援ASUS Pen 2.0手寫筆，並且採用15.6吋、2.8K解析度、支援120Hz畫面更新率的16:9 OLED顯示螢幕，本身更採用可單區點亮的RGB背光鍵盤，其他部分則最高配置16GB LPDDR5 4800MHZ記憶體與最高1TB SSD，機身則是通過美軍防護規格MIL-STD 810H。

▲Zenbook Pro 15 Flip OLED

▲Zenbook Pro 15 Flip OLED

至於Zenbook Pro 17則是換上AMD Ryzen 9 6900HX處理器，最高搭配NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示卡，採用最高支援2.5K解析度、165Hz畫面更新率的17吋螢幕，同時螢幕可180度平攤使用，本身也符合美軍防護規格MIL-STD 810H設計，最高配置32GB LPDDR5 4800MHZ記憶體與最高2TB PCIe 4.0 x 4 SSD。

▲Zenbook Pro 17

▲Zenbook Pro 17

新款Zenbook S系列

此次推出的新款Zenbook S系列，分別包含Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302)、Zenbook S 13 OLED (UM5302)。

其中，Zenbook S 13 Flip OLED最高搭載Intel Core i7-1260P處理器，搭配Iris Xe顯示設計，採用13吋、2.8K解析度OLED螢幕，支援最高32GB LPDDR5 5200MHZ記憶體與最高1TB PCIe 4.0 x 4 SSD，全機重量僅1.1公斤，並且支援ASUS Pen 2.0手寫筆，螢幕也支援360度翻轉操作。

▲Zenbook S 13 Flip OLED

▲Zenbook S 13 Flip OLED

而Zenbook S 13 OLED則採用AMD Ryzen 7 6800U處理器，並且採用Radeon顯示卡，支援最高16GB LPDDR5 6400MHZ記憶體與最高1TB PCIe 4.0 x 4 SSD，更標榜電池續航時間可達19小時，全機重量僅為1公斤，螢幕則可180度平攤使用，同樣支援ASUS Pen 2.0手寫筆。

▲Zenbook S 13 OLED

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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