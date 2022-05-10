Why？中國大陸官方以資安為由 禁政府機構、國營企業使用海外品牌電腦
彭博新聞報導指出，中國政府以資訊安全為由，目前已經要求政府機構、國營企業必須在未來2年內汰換海外品牌電腦，改用中國品牌產品。
類似情況，過去美國政府也曾以國家安全為由，要求政府機構等單位不得使用中國品牌電腦，例如聯想、華為等產品都是禁用項目，主要擔心這些產品藏有利於中國政府監聽的「後門」。
而在中國政府目前實施管制方式下，除了取得特別許可的單位，包含地方政府機構、國營企業都不得使用海外品牌電腦，僅能使用中國品牌產品。在中國中央政府一級單位汰換下來的電腦數量就至少高達5000萬台，因此預期佔據全球電腦市場多數銷量的Dell、HP等業者會因此受影響。
雖然目前規定尚未包含處理器，但以目前中國政府提倡使用自主設計處理器產品的情況來看，未來也有可能會被列入禁用名單。
不過，相關看法也認為，中國政府此舉同時也是回應美國政府以資安考量打壓華為、中興等中國品牌的舉措，但目前此類限制尚未影響一般民間企業及消費市場使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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