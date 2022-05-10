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效能更高的新款Core HX系列處理器 有望在Intel VisiON活動亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Intel即將推出效能更高的Core HX系列處理器消息後，目前有說法透露Intel準備在接下來的Intel VisiON活動上揭曉此系列處理器。

依照VideoCardz網站取得消息，顯示Intel至少會公布7款Core HX系列處理器，其中將以8組P Core與8組E Core構成，但在整合的Intel顯示設計將從96組EU設計降低為32組EU，甚至入門款規格更會減少為16組EU。

而產品規格方面，Core HX系列處理器預計包含Core i9-12950HX、Core i9-12900HX、Core i7-12850HX、Core i7-12800HX、Core i7-12650HX、Core i5-12600HX與Core i5-12450HX，基礎熱設計功耗為55W，最高超頻運作熱設計功耗則可達157W。

▲(圖／擷自VideoCardz網站)
▲(圖／擷自VideoCardz網站)

另外，在Core i9-12950HX、Core i7-12850HX與Core i5-12600HX更整合Intel vPro技術，並且支援記憶體校正功能，預期將用於運算效能需求更高的行動工作站設計。

其他方面，新款Core HX系列處理器預期支援完整16條PCIe 5.0通道，以及20條PCIe 4.0通道，並且搭配12條PCIe 3.0通道，同時也支援XMP 3.0技術的DDR5記憶體運作模式。

在市場定位上，新款Core HX系列處理器可能是與AMD去年開始在Ryzen系列處理器增加HX規格設計的作法抗衡，藉此瞄準更高效能筆電產品設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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