每月訂閱用iPhone生變？恐延後至這一年 他曝卡關原因

彭博新聞記者Mark Gurman在《Power On》專欄中表示，蘋果接下來可能會針對Apple Pay、Apple Fitness+服務進行更新，同時也預期將推出以蘋果硬體為主的按月訂閱服務。

其實從2020年就曾傳出蘋果計畫推出結合軟硬體產品的訂閱方案，而Mark Gurman在日前也曾透露蘋果按月訂閱使用iPhone的服務，預期最快會在今年內問世。不過，Mark Gurman在稍早透露消息中，則認為此項訂閱服務可能會被延後至2023年，甚至可能完全取消。

藉由按月訂閱方式增加iPhone機種市佔率，同時也綁定蘋果旗下重點服務，或許也能吸引更多使用者，尤其是企業端用戶，以及更多追求蘋果產品的消費者，藉由每月僅需支付相對較少的金額，即可維持每年使用新機，並且讓蘋果服務用戶人數增加，甚至增加黏著使用人數。

不過，此項服務確實也可能面臨執行上的困難，例如使用者可能更傾向直接買斷iPhone，或是收購二手iPhone機種，如此一來蘋果可能就很難推動以按月訂閱使用iPhone的消費模式，而若以使用年限相對更久的iPad及Mac來看，會傾向每年更換新機的比重又更低，反而在企業用戶會有更高使用意願，但整體使用比重能否支撐蘋果順利推行此項服務，似乎還很難說。

另一方面，蘋果也可能進一步在Apple Pay強化先買後付消費體驗，預計推出「Apple Pay Later」服務，同時也將推出自有收款機制，同時也將涵蓋個人信用評估等業務，未來或許將一手包辦所有金融相關服務項目。

至於在Apple Fitness+服務，則預期會加入新款訓練模式，同時也可能配合推出類似Instacart的生活雜貨配送、取貨服務，讓使用者能配合體能訓練制訂符合個人需求的日常餐飲內容，並且直接透過蘋果此項服務訂購所需用品。

而蘋果也可能會在今年更新Apple TV相關產品及服務，但目前暫時還沒有太多具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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