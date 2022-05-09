手機哪種機型用超過5年還很順？ 過來人同推這台：最接近蘋果

「有人手機用超過5年操作還很順的嗎？」一名網友透露自己使用華為mate 9至今已5年多，目前操作起來完全不會有停頓、當機等異常現象，只是電池有稍微退化，相較之前使用三星旗艦機，用了3年多狀況多到不行，他便好奇有人手機壽命超過5年使用起來還很流暢的嗎？貼文一出隨即釣出一位鄉民回文分享自己的觀察。

這位鄉民回文贊同原PO，直言「華為軟體實力就是安卓當中最強的」，他分享大陸b站up主小白在2021年公佈的流暢度測試結果，測了各種冷啟動、多APP啟動的流暢性，參賽選手分別有華為mate 9、iPhone 7 Plus、一加3T、魅族pro 6 plus、小米5S plus、三星 S7 edge等機型，結果發現實現啟動最短秒數的機種前三名幾乎被蘋果、華為、小米佔據。

他坦言如此實驗結果與他自身使用體感相似，他主要使用蘋果機型，過去曾換過三星S20+，也使用過華為mate 10、華碩5Z等，發現三星是這幾款機型中最卡頓的，他也大讚蘋果是他心目中的第一，「華為則是安卓系統中最接近蘋果的品牌」。

貼文一出，不少網友點頭如搗蒜，其中釣出網友們力推華為P30機型，「朋友的P30用好幾年現在看他在滑還是蠻順暢的，華為敢喊出保證系統幾年不卡是真的有他的底氣」、「P30真的是用最久還很順的」、「我是用P30跟mate 8，兩台都是安卓系統，真的穩定、很強，也不耗電」、「我的華為陸版mate 9買6G／128G用到現在真的不卡還是很順，去年在原廠換了新電池估計還可再用好幾年，很推～」、「華為拍照跟系統調校一直都很強」。

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