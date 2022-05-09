蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救

近日，有不少iPhone用戶反應收到自己的Apple ID被要求從大陸登入的通知，疑似是Apple ID大量遭駭災情，但目前未見官方正式說明。

一名受害網友在PTT以「Apple ID被從別的地方要求登入」為題發文，他表示自己使用iPhone 11，但沒想到前幾天突然發現系統跳出異常訊息，「您的Apple ID正在用來在瀋陽、遼寧附近的裝置上登入」，他當下立刻按下不允許系統登入，但也擔心「這是我的Apple ID外流的嗎？接下來可以怎麼保護自己的帳號？」

詭異的是，同時也有不少網友收到類似通知訊息，被要求登入的位置也出現在大陸各省，「剛剛也收到2次，瀋陽跟鄭州市」、「剛收到從南京被登入，立刻改密碼了」、「收到武漢登入+1」、「福州+1，同時兩個朋友收到武漢、河南的登入要求」，令網友質疑「根本是大量資料外洩了吧！」

由於iOS系統具雙重認證機制，要是駭客成功盜取密碼，在陌生新裝置第一次嘗試登入時，系統會要求提供顯示在受信任裝置上或傳送至電話號碼的6位數驗證碼，也就是說，駭客雖能取得登入密碼卻無法突破驗證登入的安全關卡，便沒辦法真正登入成功。因此，若不幸遭遇被駭危機，用戶記得按下「不允許登入要求」且趕快更改密碼，並登出其他裝置，即可將駭客裝置強制登出。

此外，這次Apple ID外流災情疑似只有在大陸傳出，若有用戶發現收到並非所在地的登入通知，由於Apple登入定位是以電信公司伺服器機房位置做判斷，因此只要顯示在台灣都算正常現象。 蘋果疑似爆用戶個資集體外洩災情。 圖擷自 PTT

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