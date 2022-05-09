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Spotify推出的電台內容app「Station」 5月16日終止服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Spotify在2018年於澳洲率先推出的實驗性質app「Stations」，稍早確定將在5月16日終止服務。

「Stations」最早是在澳洲推出，並且在後續進駐美國市場，主要是將Spotify上收錄的電台內容獨立成單一app，讓使用者更方便透過app方式聆聽電台內容。

不過，由於本質上只是將Spotify內的電台內容搬到另一個獨立app，因此基本上許多人還是可以透過Spotify使用相同功能，因此也讓「Stations」的下載使用人數難以成長，因此決定在5月16日終止服務。

使用者目前還是可以透過Spotify聆聽相同電台內容，同時也能將「Stations」上搜藏的電台內容移轉到Spotify繼續使用，因此整體而言並沒有造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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