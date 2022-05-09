聽新聞
test
0:00 / 0:00
Spotify推出的電台內容app「Station」 5月16日終止服務
Spotify在2018年於澳洲率先推出的實驗性質app「Stations」，稍早確定將在5月16日終止服務。
「Stations」最早是在澳洲推出，並且在後續進駐美國市場，主要是將Spotify上收錄的電台內容獨立成單一app，讓使用者更方便透過app方式聆聽電台內容。
不過，由於本質上只是將Spotify內的電台內容搬到另一個獨立app，因此基本上許多人還是可以透過Spotify使用相同功能，因此也讓「Stations」的下載使用人數難以成長，因此決定在5月16日終止服務。
使用者目前還是可以透過Spotify聆聽相同電台內容，同時也能將「Stations」上搜藏的電台內容移轉到Spotify繼續使用，因此整體而言並沒有造成太大影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 【好笑】笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
▪ 【快報】蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
▪ 【教學】IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
▪ iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言