vivo推iQOO Neo 6 SE 簡化版處理器仍相同、背蓋變塑膠
4月中對外公布搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的新款iQOO Neo 6之後，vivo此次再次宣布推出簡化版iQOO Neo 6 SE，在相似的外觀設計之下，機身背蓋材質從AG玻璃改為塑膠，而處理器則採用Snapdragon 870，與先前推出的iQOO Neo 5 SE相同。
雖然採用與iQOO Neo 5相同處理器，但iQOO Neo 6 SE則是與時俱進地換上LPDDR5記憶體，以及更快的UFS 3.1儲存元件，另外也加上液態冷卻系統。
其他部分，則包含採用三星提供的E4等級6.62吋AMOLED顯示螢幕，分別對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，記憶體容量分別採用8GB或12GB，儲存容量則提供128GB或256GB，電池容量則是4700mAh，一樣採雙電池芯設計，最高支援80W有線快充，機身則區分漸變、橘色與黑色。
相機則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配以6400萬畫素、三星ISOCELL GW1P感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭組成的主相機模組，在廣角鏡頭端也加入防手震設計。
iQOO Neo 6 SE預計以人民幣1999元起跳價格銷售，將從即日起在中國市場開放預訂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【好笑】笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
▪ 【快報】蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
▪ 【教學】IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
▪ iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言