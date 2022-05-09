vivo推iQOO Neo 6 SE 簡化版處理器仍相同、背蓋變塑膠

4月中對外公布搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的新款iQOO Neo 6之後，vivo此次再次宣布推出簡化版iQOO Neo 6 SE，在相似的外觀設計之下，機身背蓋材質從AG玻璃改為塑膠，而處理器則採用Snapdragon 870，與先前推出的iQOO Neo 5 SE相同。

雖然採用與iQOO Neo 5相同處理器，但iQOO Neo 6 SE則是與時俱進地換上LPDDR5記憶體，以及更快的UFS 3.1儲存元件，另外也加上液態冷卻系統。

其他部分，則包含採用三星提供的E4等級6.62吋AMOLED顯示螢幕，分別對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，記憶體容量分別採用8GB或12GB，儲存容量則提供128GB或256GB，電池容量則是4700mAh，一樣採雙電池芯設計，最高支援80W有線快充，機身則區分漸變、橘色與黑色。

相機則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配以6400萬畫素、三星ISOCELL GW1P感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭組成的主相機模組，在廣角鏡頭端也加入防手震設計。

iQOO Neo 6 SE預計以人民幣1999元起跳價格銷售，將從即日起在中國市場開放預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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