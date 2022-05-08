愈來愈凹？華為提出專利 手機如同竹簡可捲曲收納

華為在中國國家知識產權局遞交設計專利中，規劃一款類似像卷軸般收納的特殊設計螢幕可凹折手機。

相較OPPO先前推出的卷軸式手機，華為打造的卷軸設計手機可以完全收納成竹簡書卷形式，而將螢幕攤開之後，則可變成平板使用。

不過，在設計專利中並未具體說明如何讓原本可凹折螢幕平穩固定成平板型態，而即便將手機捲成書卷形式，顯然還是會有一定厚度存在，但確實更方便隨身攜帶。

目前還無法確認華為是否計畫將此設計專利變成實際產品，或是將相關設計應用在其他產品類別。

在此之前，華為主要推出螢幕可凹折設計的手機，或許接下來也會挑戰不同型態的手機設計？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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