就是不想輸！傳Google將推Pixel Buds Pro 和AirPods Pro一較高下

Google I/O 開發者大會即將到來，據傳這次大會不只會有 Pixel 6a、Pixel Watch 智慧手錶亮相之外，Google 還可能會推出旗艦版耳機「Pixel Buds Pro」，計畫與 Apple 蘋果 AirPods Pro' rel='AirPods Pro'>AirPods Pro 和 Samsung 三星 Galaxy Buds Pro 耳機一較高下。

有關「Google Pixel Buds Pro」耳機的傳聞來自知名爆料者 Jon Prosser ，他日前在個人 Twitter 推特上公開表示 Pixel Buds Pro 預計很快會推出，並將提供 Real Red 紅色、Carbon 碳纖維、Limoncello 檸檬黃和 Fog 霧白色。

在 Jon Prosser 的推文裡，雖然沒有公佈具體發表時間，只能到即將到來，正好 Google I/O 將於 5月11日～5月12日 舉辦，因此不免令人推測新的旗艦耳機 Pixel Buds Pro 將於將於發表會時推出。

Google Pixel Buds Pro coming 🔜



Real Red, Carbon, Limoncello, Fog — Jon Prosser (@jon_prosser) May 3, 2022

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦