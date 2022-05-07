快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

Sony新款全罩式藍牙耳機 確定在這一天揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Sony近期可能更新旗艦全罩式與真無線藍牙降噪耳機，Sony稍早確認將在日本時間5月13日上午9點 (台灣時間當天上午10點)舉辦「Your World Start Here」線上發表活動，幾乎透露屆時即將登場新品就是新款旗艦全罩式耳機WH-1000XM5。

不過，目前還無法確認另一款真無線藍牙降噪耳機是否也會同步揭曉，而恰好選在Sony Mobile預計於5月11日公布新款Xperia旗艦手機的兩日後，兩者之間是否會有特別關聯，目前暫時還無法確認。

而目前網路上也已經出現WH-1000XM5實際盒裝，其中也能看見新款耳機也將跟進採用環保外盒包裝，藉此呼應Sony日前強調邁向零碳排放目標的理念。

就先前曝光消息，新款耳機外觀將採用更簡潔的造型，其中耳罩部分明顯加厚不少，可能是為了確保配戴時的舒適感與密合度，藉此減少外部聲音干擾。

不過，左右耳罩雖然仍維持可水平轉動設計，但似乎不再提供可折收納結構，而耳罩等部分可能比照LinkBuds耳機採用回收塑膠材質打造，並且維持黑色與砂色兩種外觀選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony 耳機 真無線藍牙耳機

延伸閱讀

Sony Xperia旗艦手機5月11日揭曉 螢幕擁4K解析度、還有這些特色

傳Sony自組「遊戲保存團隊」 讓經典遊戲可在新主機繼續活躍

Sony Mobile證實將在5/11揭曉新一代Xperia 1 IV等新機

外型更精簡！傳Sony更新全罩式和真無線藍牙耳機 細節曝光

相關新聞

手機鬧鐘一長串照樣賴床 她曬設定小撇步反應超兩極

許多人每天受賴床之苦，常常手機鬧鐘一響就按下「稍後提醒」，結果越睡越久。網友在「爆廢公社」分享，她會替鬧鐘設定不同標籤，鞭策自己趕快起床，雖不一定每次都見效，但也不失為一種方法。

聯想公布全新Yoga系列PC產品 更新多款筆電與PC機種

聯想公布全新Yoga系列筆電與PC產品，更新包含Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7 Pro、Yoga Slim 7i Pro、Yoga AIO 7，以及Yoga 7等新機，另外更與Absolute合作推出聯想智慧鎖服務，可透過網頁、app線上追蹤遭竊取的PC，並且提供網路遠端上鎖，或是刪除PC存放資料的功能。

iPad Air 5狂賣中！這2款舊機被蘋果列「過時產品」不再保障維修

最新一代iPad Air 5日前轟動開賣，但有2款舊型iPad被蘋果官方列為「過時產品」，未來將不再保障支援維修服務。 根據外媒《MacRumors》報導，美國蘋果已將iPad Air 2及iP

蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做

這樣算「變形平板」還是「類筆電」呢？蘋果（Apple）2月申請iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，在5月3日正式取得美國專利及商標局授予的專利。而該配件可讓iPad有多種安裝方法，可將鍵盤與螢幕結合，甚至是2塊螢幕拼在一起也行。

Sony新款全罩式藍牙耳機 確定在這一天揭曉

日前傳出Sony近期可能更新旗艦全罩式與真無線藍牙降噪耳機，Sony稍早確認將在日本時間5月13日上午9點 (台灣時間當天上午10點)舉辦「Your World Start Here」線上發表活動，幾乎透露屆時即將登場新品就是新款旗艦全罩式耳機WH-1000XM5。

以Zen 3架構打造，AMD更新對應Chromebook使用的Ryzen 3000-C系列處理器

針對Google推出的Chromebook產品設計需求，AMD宣布推出以Zen 3架構打造Ryzen 5000-C系列處理器，將滿足遠距辦公、雲端協作等應用需求，同時也確保使用者存放在裝置上的資料安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。