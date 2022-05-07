Sony新款全罩式藍牙耳機 確定在這一天揭曉

日前傳出Sony近期可能更新旗艦全罩式與真無線藍牙降噪耳機，Sony稍早確認將在日本時間5月13日上午9點 (台灣時間當天上午10點)舉辦「Your World Start Here」線上發表活動，幾乎透露屆時即將登場新品就是新款旗艦全罩式耳機WH-1000XM5。

不過，目前還無法確認另一款真無線藍牙降噪耳機是否也會同步揭曉，而恰好選在Sony Mobile預計於5月11日公布新款Xperia旗艦手機的兩日後，兩者之間是否會有特別關聯，目前暫時還無法確認。

而目前網路上也已經出現WH-1000XM5實際盒裝，其中也能看見新款耳機也將跟進採用環保外盒包裝，藉此呼應Sony日前強調邁向零碳排放目標的理念。

就先前曝光消息，新款耳機外觀將採用更簡潔的造型，其中耳罩部分明顯加厚不少，可能是為了確保配戴時的舒適感與密合度，藉此減少外部聲音干擾。

不過，左右耳罩雖然仍維持可水平轉動設計，但似乎不再提供可折收納結構，而耳罩等部分可能比照LinkBuds耳機採用回收塑膠材質打造，並且維持黑色與砂色兩種外觀選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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