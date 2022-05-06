Razer升級15吋Blade遊戲筆電 換上i9處理器、支援240Hz畫面更新率的OLED螢幕
隨Intel推出筆電用的第12代Core系列處理器，Razer也宣布更新旗下15吋Blade遊戲筆電，並且換上支援240Hz畫面更新率的OLED螢幕。
相比先前推出版本，新款15吋Blade採用Intel第12代Core系列處理器，最高配置Core i9、14核心設計規格，並且配置Full HD解析度、360Hz畫面更新率，或是QHD解析度、240Hz畫面更新率，以及最高可達4K解析度，支援144Hz畫面更新率的OLED螢幕。
而記憶體也升級最高配置32GB的DDR5-4800MHz規格，儲存容量更升級至1TB容量，並且保留第二組M.2 PCIe擴充空間，顯示卡則採用NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti。
至於散熱方式也從原本導熱管設計，改為具備貼近液冷散熱效果的Vapor Chamber均溫板設計，其他改變則包含採用單鍵獨立的RGB控光功能，以及SD記憶卡讀卡機，機身厚度更從前一代機種的19.9mm降至16.99mm，作業系統也升級為Windows 11家用版。
新款15吋Blade預計從2499美元起跳，預期會在今年第四季進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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