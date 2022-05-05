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一表看出買哪支最划算！4月手機降價排行榜出爐 這支狂降1萬

聯合新聞網 / 電獺少女

想入手可以把握

不少品牌在推出新手機後，過沒多久就會出現一波降價潮，而通訊業者「傑昇通信」也公布了 4 月份手機降價排行，價格降幅最大的是前陣子才剛榮獲 2022 德國紅點設計大獎的 SONY Xperia Pro-I，來看看有沒有其他你曾經心動，但尚未入手的新機，出現在這次的排行榜上吧！

傑昇通信的手機降價表，是根據自家全臺門市的數據統計而成的，計算時間從 4/1 至 4/30，而 4 月總降價金額最高的手機，就是剛提到的 SONY Xperia Pro-I（12GB+512GB），原價為新台幣 48,880 元，現在只要 42,690 元就能購入，降價幅度超過六千元。

而累計總降價金額及總降幅最高的機型，則是 vivo X60 Pro（12GB+256GB），降價幅度突破萬元，約為 42％，vivo X60 Pro 原價為新台幣 23,990 元，目前只要 13,890 元就可以買到。另一款降幅達到 41% 的手機則是 OPPO Reno 6，同樣在臺灣上市超過半年，除了在外型上，和 OPPO Reno 7 有點不同之外，Reno 6 的螢幕一樣有支援 90Hz 更新率、具有光斑人像相機功能，並支援 65W SuperVOOC 2.0 的超級閃充。

而其他新手機像是小米 12 Pro、小米 12，以及採用特殊紙質背蓋的 realme GT2 Pro 都有接近一成的降幅。

傑昇通信表示，4月降價榜上前十名的機型，除了 Sony 為日系品牌，且與通路進行限期的活動優惠，才會出現超過 6,000 元的降價金額，而其他入榜的則全是中國品牌，包含小米、POCO、realme 近期剛推出的新機，平均月降幅接近 1 成，可以看出 4 月疫情開始延燒時，品牌給出優惠吸客，可能也會是一種衝銷量的方式，以上這些新機獺友們如果感興趣，並剛好有符合你需求的話，不妨把握機會趁降價時入手啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機 Sony vivo OPPO 小米

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