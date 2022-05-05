買手機在意哪部分？外媒盤點10大性能 網友票選這件事最重要
智慧型手機功能愈來愈複雜，但往往你可能只會拿起手機設定鬧鐘、打幾通電話，甚至用來玩手遊。外媒盤點10大手機性能，對你來說，買手機會最在意哪一部分？你猜猜哪一項是網友最重視的冠軍？
外媒《PhoneArena》發起網路投票，請網友投票選出最重視的手機功能／特色，預設10選項包含電池壽命、螢幕尺寸、儲存空間、相機、設計、價格、充電速度、防水、使用壽命及速度（指處理器和RAM等）。
這場網路投票吸引1387名網友參與，投票結果顯示，最讓網友在意的是電池壽命，電池壽命以28.77％居冠，再者是速度（15.72%）與相機（15.43%），最後則是螢幕尺寸（13.99%）和使用壽命（12.11%）；不過，一般最讓消費者考慮最久的價格因素卻僅佔4.61%，與其他未超過5%的功能比率相當接近。
其實，從這場網路投票中也可以發現，網友最在意的電池壽命、速度和相機功能等三大手機功能始終都是各手機品牌看重發展的性能條件，也是各家手機廠牌相互競爭的重點，而其餘條件對使用者而言，似乎都能找到他款手機補足使用需求。
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