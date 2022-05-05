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遊戲和多媒體螢幕「標準」都不同 VESA提新認證、方便使用者識別

聯合新聞網 / 楊又肇

針對市面上的顯示器有越來越多不同使用需求，美國視訊電子標準協會VESA稍早公布對應遊戲使用，以及對應多媒體內容觀看為主的螢幕標準，分別為AdaptiveSync Display及MediaSync Display。

其中，針對遊戲使用需求為主的螢幕所採用AdaptiveSync Display，將以2014年提出的Adaptive-Sync技術技術為基礎，同時後綴將加上螢幕原生對應畫面更新率規格，例如144Hz、165Hz、240Hz或360Hz，以利消費者更容易識別螢幕規格。

而LG新款UltraGear系列電競螢幕，則是首波符合VESA此項標準認證的螢幕，分別提供27GP950、27GP850，同時LG也表示後續將推出更多符合此項標準認證的螢幕產品。

至於對應多媒體內容觀看為主的螢幕標準MediaSync Display，則是將認證重點著眼於觀看符合國際標準規格的影片時，是否會產生畫面抖動等不穩定現象，以及影片內容是否能流暢播放，測試項目則包含畫面更新率、螢幕閃爍、灰階反應、畫格流失等項目，同時測試環境會處於一般室溫，並且以預設值進行測試，藉此反應使用者開箱使用之後的實際觀看體驗。

不過，無論要申請AdaptiveSync Display或MediaSync Display標準認證，螢幕本身都必須先通過VESA提出的DisplayPort標準認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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