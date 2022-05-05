不再是昂貴專利？OPPO傳將出低價版螢幕可凹折手機 可以做這件事

這幾天台灣的 COVID 疫情越來越嚴重，確診數不斷飆升，民眾也引發不少焦慮與緊張的情緒，而在現在這個情況下，持續做好個人防疫就很重要，因此，本篇會推薦 5 款實用的防疫 App 讓大家下載使用，各自都有不同的實用功能，例如：足跡地圖、確診者即時醫療諮詢、確診者接觸通知等，讓我們一起做好防疫渡過這段時間吧！

2022-05-04 13:55