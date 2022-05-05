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不再是昂貴專利？OPPO傳將出低價版螢幕可凹折手機 可以做這件事

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖為OPPO推出的Find N)
▲(圖為OPPO推出的Find N)

去年宣布推出旗下第一款螢幕可凹折手機Find N之後，OPPO預期也將跟進推出上下凹折使用的掀蓋式手機。

而相較三星推出的Galaxy Z Flip 3，或是華為推出的P50 Pocket，OPPO預期將以更實惠價格銷售新款掀蓋式手機，可能僅以人民幣5000元價位區間 (約新台幣24000元)推出。

至於硬體規格方面，預期此款手機將搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+處理器，預計會在今年夏季推出，同時也將成為OPPO以親民價位吸引市場的手機產品。

不過，目前OPPO方面並未對此傳聞作任何回應。

若OPPO確定以低價推出螢幕可凹折手機，意味接下來將會驅使更多中國品牌業者跟進相同策略，進而讓螢幕可凹折手機加速普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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