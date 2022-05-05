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等你好久了！Mozilla電子郵件軟體Thunderbird 終於出App

聯合新聞網 / 楊又肇

除了推出Firefox瀏覽器，Mozilla其實還持續更新旗下電子郵件軟體Thunderbird。而在稍早預告內容中，Thunderbird產品與業務發展經理Ryan Lee Sipes透露即將推出此項電子郵件服務行動版本，意味在多年之後終於可讓使用者透過app形式使用服務。

而從Ryan Lee Sipes相關推文內容提及APK檔案，意味Thunderbird行動版app將會先在Android平台上架，但不確定後續是否也會跟進推出iOS平台版本。

Thunderbird最早在2004年12月推出1.0版本，而在2012年因功能提升未能有顯著成果，因此將開發形式轉為僅提供安全性維護與穩定性更新，新功能則交給開放社群自由發展，更在2015年將開發資源從原本Firefox團隊內拆分，當時甚至認為Thunderbird無法在市場產生足夠影響力，一度終止更新。

不過，從2019年開始，Mozilla再次調整Thunderbird更新狀態，分別強化介面設計，並且加強支援Google Gmail使用體驗，在安全隱私方面也將聘請專門人員提昇Thunderbird加密保護效果，避免用戶個人信件遭竊取。

但在目前許多人都已經習慣透過Gmail等手機預設郵件服務收發信件，即便Thunderbird順利推出行動版本，能否吸引眾人使用，可能還是會面臨不少挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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