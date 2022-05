等你好久了！Mozilla電子郵件軟體Thunderbird 終於出App

除了推出Firefox瀏覽器,Mozilla其實還持續更新旗下電子郵件軟體Thunderbird。而在稍早預告內容中,Thunderbird產品與業務發展經理Ryan Lee Sipes透露即將推出此項電子郵件服務行動版本,意味在多年之後終於可讓使用者透過app形式使用服務。

而從Ryan Lee Sipes相關推文內容提及APK檔案,意味Thunderbird行動版app將會先在Android平台上架,但不確定後續是否也會跟進推出iOS平台版本。

