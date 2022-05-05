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手機與行動網路服務普及 Google入門款「YouTube Go」確定將在這月喊卡

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著智慧型手機越來越普及，過往定位旗艦等級的手機規格也日趨便宜，因此Google日前開始將原本對應入門規格手機打造的Go系列app更名，稍早更宣布將使YouTube Go服務於今年8月正式退役。

Google過去針對印度等多數使用入門規格手機的市場推出Android Go作業系統，透過簡化方式降低記憶體與處理器效能需求，後續更推出YouTube Go、Google Maps Go、Gmail Go，以及Files Go等Go系列app，標榜能以更低記憶體佔用量運作，同時也將數據壓縮等功能加入Go系列app，讓這些app能以更好網路傳輸量即可使用，或是以更高壓縮比例存放檔案。

不過，隨著智慧型手機普及化，過去定位在旗艦等級的手機規格，多半已經成為現今的入門手機設計，加上各地行動網路服務也越來越普及，顯然也不再需要維持提供Go系列app。因此在稍早時候，Google開始將原本Go系列app轉型，例如2018年時便將原本Files Go更名為Files，並且將介面重新做調整。

而部分與既有服務重疊的Go系列app，例如YouTube Go，顯然就成為Google計畫終止項目，原因既有YouTube app也已經針對入門手機與低速網路環境最佳化，並且保留完整YouTube服務體驗，顯然沒有必要維持兩款app並存，導致使用流量分散。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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