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實用／必載5防疫App 解焦慮、看確診數、即時醫療諮詢全都有

聯合新聞網 / 塔科女子
（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

這幾天台灣的 COVID 疫情越來越嚴重，確診數不斷飆升，民眾也引發不少焦慮與緊張的情緒，而在現在這個情況下，持續做好個人防疫就很重要，因此，本篇會推薦 5 款實用的防疫 App 讓大家下載使用，各自都有不同的實用功能，例如：足跡地圖、確診者即時醫療諮詢、確診者接觸通知等，讓我們一起做好防疫渡過這段時間吧！

1. 台灣社交距離 App

首先第一款防疫 App 應該不用多說，應該很多人早就下載了，它就是最重要的台灣社交距離 App，由衛福部與台灣人工智慧實驗室共同研發。

這款 App 使用手機藍牙技術，提供台灣用戶接收 COVID-19 接觸通知，在 App 裡開始接觸通知功能後，它就會自動與確診者資料比對，並每天推播接觸比對結果給用戶們，讓我們知道是否有接觸風險。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

台灣社交距離 App 下載

iOS: App Store 下載點

Android: Google Play 下載點

2. 防疫助手 App

第二款我很推薦的防疫 App 是由新北市政府推出的「防疫助手 App」，雖然是由新北市政府開發，但在 App 內可以查看全台灣的當日確診人數與累積確診情況，也能查看全台灣確診者足跡地圖，甚至還有個人足跡比對、人潮擁擠分佈地圖、實聯制 QR Code 掃描功能，很適合作為一款疫情足跡 App。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

首次使用防疫助手 App 時，記得允許它取用我們的 GPS 位置及背景存取權限，這樣我們才能發揮足跡 App 功能，使用足跡地圖及個人足跡比對。此外，App 裡也有提供新北市政府的疫情公告，無論你是否居住在新北，都很推薦大家下載使用。

防疫助手 App 下載：

iOS: App Store 下載點

Android: Google Play 下載點

3. 健康益友 App

第三款推薦的防疫 App 則是由衛福部、僑委會與急診醫學會共同開發的防疫平台「健康益友 App」，主要提供 24 小時遠距諮詢服務，其他還有藥品諮詢、心理諮商等服務，確診者、居家隔離者可使用內建的醫療諮詢功能。

首次使用健康益友 App 時需要先使用手機號碼註冊並完成驗證，然後選擇「防疫專案」或「確診居家隔離檢疫專案」，不同專案會有不同的功能可使用。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

健康益友 App 下載

iOS: App Store 下載點

Android: Google Play 下載點

4. 呼吸冥想 App

人體的自然免疫力是對抗病毒最關鍵的重點之一，因此好好保持身心健康就很重要，如果你不想出門運動，擔心會與他人接觸到，那我們也可以在家裡使用呼吸冥想 App 來穩定自己的情緒，讓自己恢復平靜的心靈。

之前我們網站就有推薦過許多好用的呼吸 App 或冥想 App，例如：潮汐 App、Peace 正念冥想 App、呼吸河豚 App 等，詳細介紹可參考以下這些介紹：

5款呼吸練習 App 推薦，練習腹式呼吸、478 呼吸、盒式呼吸法

3款冥想 App 推薦，一起享受內在的平靜 (白噪音、睡眠音樂)

感到憂鬱或焦慮？推薦 5 款 APP 讓你舒緩情緒與壓力

5. 健保快易通: 健康存摺 App

最後，當然不能錯過必備的防疫 App「健保快易通: 健康存摺 App」，在健康存摺 App 裡我們除了可以預約疫苗接種外，也能查看自己的疫苗接種紀錄、快篩結果、PCR 檢測及抗體檢測證明，只要完成健保快易通註冊與登入，就可以開始使用各項功能，此外，在 App 裡也能查詢自己歷年的就醫紀錄、用藥紀錄與健保投保紀錄喔！

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

健保快易通 App 下載：

iOS: App Store 下載點

Android: Google Play 下載點

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

足跡 社交距離 健保 快易通

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