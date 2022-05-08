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請當心！Magniber勒索軟體新手法曝光 偽裝成Win10更新檔案鎖住你

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：BleepingComputer
圖片及資料來源：BleepingComputer

曾在台灣引發災情的勒索軟體 Magniber 又捲土重來了！在 2021 年時，它利用 PrintNightmare 漏洞尋找受害者，今年（ 2022 年） Magniber 利用 Edge 和 Chrome 瀏覽器進行傳播，偽裝成 Windows Update 更新來勒索使用者。

科技媒體《BleepingComputer》報導，全球已傳出多起受害案例，許多人安裝 Windows 10 更新軟體後，電腦被勒索軟體 Magniber 入侵。

報導指稱，Magniber 勒索軟體這次藏身的 Windows 10 更新檔案名稱，包括：

Win10.0_System_Upgrade_Software.msi

Security_Upgrade_Software_Win10.0.msi

System.Upgrade.Win10.0-KB47287134.msi

System.Upgrade.Win10.0-KB82260712.msi

System.Upgrade.Win10.0-KB18062410.msi

System.Upgrade.Win10.0-KB66846525.msi

圖片及資料來源：BleepingComputer
圖片及資料來源：BleepingComputer

《BleepingComputer》指出，Magniber 勒索軟體自 2022 年 4 月 8 日起流行，透過 warez 和盜版網站流傳，一旦當惡意軟體在電腦上安裝完成後，會加密檔案，並新增 .gtearevf 的附加檔案及支付贖金說明的 README.html 檔案。

在贖金支付網站裡，會提供「My Decryptor」解密軟體，免費幫助受害者解密一個檔案，若想解密其餘檔案就必須將指定的比特幣支付到指定錢包。

《BleepingComputer》發現，Magniber 勒索軟體要求的贖金大約在 2,600 美元或 0.068 比特幣（BTC）左右，換算約新台幣 76,765 元，如果受害者不願意在 5 天付款的話，贖金就會翻倍。

另外，要注意的是，這次的受害者主要針對學生和一般使用者，而不是公司企業，也因此勒索軟體的要求的贖金相對比較昂貴。為了避免自己成為受害者，建議大家下載軟體時最好從官方下載，別任意下載安裝來源不明的軟體，同時平常也要有備份習慣。

圖片及資料來源：BleepingComputer
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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