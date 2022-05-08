IE瀏覽器將於這一天終止服務 微軟喊話盡快轉換其他瀏覽器
Microsoft 微軟在 2021 年 5 月宣布陪伴許多人的 Internet Explorer （簡稱 IE ）瀏覽器即將在 2022 年 6 月 15 日停止服務、劃下句點。
儘管多數使用者都已經習慣使用 Microsoft Edge、Google Chrome 瀏覽器，但仍是有部份使用者習慣使用 IE 瀏覽器，部分網頁仍只支援 IE 瀏覽器，因此微軟官方發文呼籲使用者在終止時間到之前主動停用 IE，轉換其他瀏覽器。
在微軟官方科技討論區裡，微軟建議使用者利用 3 招幫助自己主動停用 IE 瀏覽器：
確認 IE 模式的設定：Microsoft Edge 的 IE 模式是可以幫助使用者開啟僅支援支援 IE 的網站，因此停止 IE、轉換 Edge 瀏覽器之前，建議先在電腦上進行測試。
預設 IE 瀏覽器終止服務時間：雖然微軟官方表訂 IE 瀏覽器會再 6 月 15 日劃下句點，但建議使用者必須提早讓自己習慣使用 Edge 或其他瀏覽器時。
匯入個人資料：當使用者已經設定好新的瀏覽器後，最重要的是要把個人資料或原本 IE 網路的資料匯入到新的瀏覽器上。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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