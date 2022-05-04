手錶戴著就能隨時幫你測體溫？傳出Apple Watch 8將搭載體溫測量功能
Apple 蘋果公司將在 2022 年發表新一代 Apple Watch Series 8 智慧手錶，先前有消息傳出新手錶將支援低軌衛星功能，日前知名蘋果分析師郭明錤透露，只要演算法軟體運作符合蘋果公司的標準，Apple Watch Series 8 就有可能具有體溫測量功能。
天風國際證券分析師郭明錤日前在個人 Twitter 表示，由於體溫測量的演算法在 2021 年進入工程驗證測試（EVT）階段之前，達不到 Apple 蘋果公司的要求，因此蘋果公司取消了 Apple Watch Series 7 的體溫監測功能。
時隔一年，如今只要演算法在進入 Apple Watch 量產之前能夠符合蘋果公司的標準，那麼 2022 年新一代 Apple Watch Series 8 將會具有體溫量測功能。
智慧手錶支援體溫測量的功能看起來簡單，但郭明琪表示最大的挑戰是精準度，由於智慧手錶無法測量核心溫度，加上皮膚體溫會跟著氣溫變化而迅速改變，因此必須有卓越的演算法才能精準量測。
想要智慧手錶能精準量測體溫的問題並不只有 Apple 蘋果公司遇到，郭明錤透露 Samsung 三星也面臨相同的問題，也因此 Galaxy Watch 5 不支援體溫測量功能。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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