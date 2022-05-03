假正經、真傭懶！穿睡衣翹髮開視訊會議 用這物秒變西裝型男
日本 AI 新創公司「EmbodyMe」開發出讓視訊會議中的自己、自動拍成整齊著裝的「工作模式」變身技術ーー即使現實中的你剛睜開睡眼、坐在床上。這類型的 AI 技術讓人們出席視訊會議的形式也更加多元化。
根據日經新聞報導，EmbodyMe 公司目前已開始提供的這款軟體，可透過 AI 代換使用者在視訊會議中的外觀 。只要下載該 APP 到電腦、並且準備好自己穿著西裝的照片，就可以透過在視訊會議的相機設定中輕易的「變身」。常用的視訊軟體「 Zoom 」或是「 Teams 」都有支援。
試用版免費，但若需要錄影等正式版功能，則需要支付每月 8 美元（約 200 元台幣）的訂閱費用。另有企業版。
該 APP 使用雖然簡單，但背後隱藏著高度的技術。該技術會以 3D 詳細追蹤講者臉部的 5 萬個點、獲取表情的變化，再於視訊會議的畫面上生成彷彿本人在說話一樣的自然影像。
近年來，類似的影像合成軟體相當多， EmbodyMe 的特色在於「所有影像生成都是即時（ Real Time ）處理」。僅需市售的一般電腦、便可以在 0.01 秒執行高速處理，據說可以達到其他競爭對手的 50 倍以上速度。相對較無遲滯（ Time Lag ）。
由於變身只需一張照片或圖片，因此除了需要穿著正式服裝的視訊會議外，該公司產品介紹也提及包含 Vtuber 頻道等的活用。
《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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