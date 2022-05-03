微軟推網頁版Microsoft Store 下載App更方便、還有這些新功能

相比過往必須透過Windows 10或Windows 11作業系統的Microsoft Store app才能下載內容，微軟稍早悄悄地推出網頁版Microsoft Store服務，讓使用者能更方便地透過瀏覽器下載app。

網頁版Microsoft Store服務也跟進採用Fluent Design設計風格，藉此貼近Windows 11操作介面，同時也正式啟用「apps.microsoft.com」網域名稱。

另外，微軟也正式在Microsoft Store服務加入提供下載安裝的執行檔格式內容，甚至也加入對應新版Microsoft Edge瀏覽器使用的擴充元件，不再僅侷限只能上架以Universal Windows Platform (UWP)格式設計的應用程式。

至於在Windows 11作業系統環境中，微軟也開始允許諸如亞馬遜旗下軟體市集服務Amazon Appstore，或是EPIC Games旗下遊戲市集服務EPIC Games Store在Microsoft Store服務上架，讓更多使用者能更方便下載使用，甚至更允許更多第三方瀏覽器進駐。

這樣的作法，更呼應微軟先前說明將使Windowa作業系統變得更加開放，使其成為眾多運算應用重要平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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