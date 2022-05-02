蘋果在產品自助維修計畫中提供租賃的工具組開箱 對應更換不同零件使用
蘋果日前宣布在美國啟用產品自助維修計畫，並且允許使用者花費49美元，可在為期7天時間內租賃專用維修工具，用於維修手上損壞的iPhone、Mac機種。而AppleInsider網站稍早也實際取得蘋果提供兩種不同維修工具組，藉此一窺內部會有哪些維修工具。
依照蘋果日前所提供說明，依照不同產品將會提供各自對應維修工具組，目前總共區分兩款，主要針對iPhone更換螢幕，或是更換電池使用，其中包含拆解iPhone工具，以及後續黏合螢幕需要使用的壓合工具與黏劑。
除了必須支付49美元租賃費用，使用者在租賃過程還必須透過信用卡預扣1272美元「押金」，並且在歸還維修工具組時刷退，至於寄送及回收維修工具組的費用都會由蘋果支付，一般大概會在2天左右寄達使用者指定地址。
維修工具組是透過Pelican專用工具箱裝載，總重約在80磅 (約36.29公斤)，其中較小的維修工具組適用於更換iPhone損壞螢幕，另一個維修工具組則適用於更換內部電池。
在對應更換螢幕的維修工具組中，包含用於加熱固定iPhone螢幕的黏劑，使其因溫度變化改變黏著力道的夾具，以及可透過吸盤拉力、以平均力道將iPhone螢幕與框體分離的設備，另外也包含用於清除框體上殘膠的工具。
至於用於更換電池的維修工具組，內附工具明顯較多，同時也較大，其中包含前述的螢幕拆解工具，以及壓合電池時的專用設備，另外也包含螺絲起子、吸盤等小型工具。
而在所有維修工具組內，都會附上回收時會用到的貨運標籤，並且聯繫蘋果前來回收即可。
不過，iFixit以維修iPhone 12的螢幕為例，使用者必須花費269.95美元購買維修用零件，並且額外花費49美元租賃維修工具組，即便讓蘋果回收更換下的螢幕，可以獲得33.6美元補貼，至少依然需要花費285.35美元自行維修，反而比自行送到Apple Store請專業技術人員維修約花費279美元還貴，並且強調本身販售提供維修使用的更換零件更便宜。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
▪ 【周報】謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！
▪ Google Maps也能當抓猴神器？簡單3步設定...小心去哪被抓包
▪ 【教學】搞砸Google共用試算表怎辦？3步驟悄悄還原內容
▪ 【實用】82%電池健康度好慘、撐不到iPhone 14了嗎 蘋果蓄電4招＋3撇步曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言