蘋果在產品自助維修計畫中提供租賃的工具組開箱 對應更換不同零件使用

蘋果日前宣布在美國啟用產品自助維修計畫，並且允許使用者花費49美元，可在為期7天時間內租賃專用維修工具，用於維修手上損壞的iPhone、Mac機種。而AppleInsider網站稍早也實際取得蘋果提供兩種不同維修工具組，藉此一窺內部會有哪些維修工具。

依照蘋果日前所提供說明，依照不同產品將會提供各自對應維修工具組，目前總共區分兩款，主要針對iPhone更換螢幕，或是更換電池使用，其中包含拆解iPhone工具，以及後續黏合螢幕需要使用的壓合工具與黏劑。

除了必須支付49美元租賃費用，使用者在租賃過程還必須透過信用卡預扣1272美元「押金」，並且在歸還維修工具組時刷退，至於寄送及回收維修工具組的費用都會由蘋果支付，一般大概會在2天左右寄達使用者指定地址。

維修工具組是透過Pelican專用工具箱裝載，總重約在80磅 (約36.29公斤)，其中較小的維修工具組適用於更換iPhone損壞螢幕，另一個維修工具組則適用於更換內部電池。

▲(圖／擷取自AppleInsider網站)

在對應更換螢幕的維修工具組中，包含用於加熱固定iPhone螢幕的黏劑，使其因溫度變化改變黏著力道的夾具，以及可透過吸盤拉力、以平均力道將iPhone螢幕與框體分離的設備，另外也包含用於清除框體上殘膠的工具。

至於用於更換電池的維修工具組，內附工具明顯較多，同時也較大，其中包含前述的螢幕拆解工具，以及壓合電池時的專用設備，另外也包含螺絲起子、吸盤等小型工具。

▲(圖／擷取自AppleInsider網站)

而在所有維修工具組內，都會附上回收時會用到的貨運標籤，並且聯繫蘋果前來回收即可。

不過，iFixit以維修iPhone 12的螢幕為例，使用者必須花費269.95美元購買維修用零件，並且額外花費49美元租賃維修工具組，即便讓蘋果回收更換下的螢幕，可以獲得33.6美元補貼，至少依然需要花費285.35美元自行維修，反而比自行送到Apple Store請專業技術人員維修約花費279美元還貴，並且強調本身販售提供維修使用的更換零件更便宜。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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