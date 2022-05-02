快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星推出T7 Shield強固型SSD 可承受2.98公尺垂直掉落衝擊力道

聯合新聞網 / 楊又肇

如同Sony先前針對攝影專業人員戶外等環境存放資料需求推出的強固型外接SSD，三星稍早也在既有T7系列SSD產品中，增加可承受9.8呎 (約2.98公尺)垂直掉落衝擊力道，並且對應IP65防水、防塵的T7 Shield強固型SSD。

存取效能方面，T7 Shield可對應每秒1050MB讀取速度，以及每秒1000MB寫入表現，連接介面則採USB 3.2 Gen 2規格，三星在盒裝會分別提供USB C-to-C與USB C-to-A連接線，同時整體重量僅為98公克。

雖然本身是針對嚴峻環境下的強固防護需求設計，但是也能應用在多數外接儲存使用需求，甚至也能對應遊戲主機外接儲存使用，或適用於手機、相機外接儲存需求，本身也同樣支援硬體加密保護功能。

建議售價方面，T7 Shield 1TB容量規格將以160美元價格銷售，2TB容量規格則以290美元銷售，分別提供黑色、藍色與淺褐色三種配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

設計理念源自戰鬥機 Formula E Gen 3具備90%以上動力轉換效率

精測營運 拚季季高

Type-C 一統江湖 概念股有福了

IC設計大咖慧榮 傳出售

相關新聞

蘋果新一代Apple Watch 8傳支援體溫測量 演算法是難題

蘋果公司預料今年將推出的新一代智慧手表Apple Watch Series 8，市場傳言將搭載體溫測量功能，知名蘋果分析...

蘋果在產品自助維修計畫中提供租賃的工具組開箱 對應更換不同零件使用

蘋果日前宣布在美國啟用產品自助維修計畫，並且允許使用者花費49美元，可在為期7天時間內租賃專用維修工具，用於維修手上損壞的iPhone、Mac機種。而AppleInsider網站稍早也實際取得蘋果提供兩種不同維修工具組，藉此一窺內部會有哪些維修工具。

三星推出T7 Shield強固型SSD 可承受2.98公尺垂直掉落衝擊力道

如同Sony先前針對攝影專業人員戶外等環境存放資料需求推出的強固型外接SSD，三星稍早也在既有T7系列SSD產品中，增加可承受9.8呎 (約2.98公尺)垂直掉落衝擊力道，並且對應IP65防水、防塵的T7 Shield強固型SSD。

Sony Xperia旗艦手機5月11日揭曉 螢幕擁4K解析度、還有這些特色

Sony Mobile日前確認將在5月11日揭曉新一代Xperia旗艦手機，預期將公布Xperia 1 IV在內新機，而在中國地區更宣布將與手機遊戲《穿越火線》 (Cross Fire)成為今年度的主要合作夥伴，並且證實即將發表新機將成為賽事指定用設備。

小米親民款手機Redmi 10C、Redmi 10A登台 新款智慧電扇也來了

小米宣布在台推出大尺寸螢幕與長時間續航表現的Redmi 10C與Redmi 10A兩款親民定位手機，同時也宣布在台推出Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇，以及內建電池、可真正無線使用的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro。

82%電池健康度好慘、撐不到iPhone 14了嗎 蘋果蓄電4招＋3撇步曝光

不少人使用蘋果（Apple）的iPhone都會遇到電池健康度下降的問題。一名網友苦惱表示，自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了」？引起網友討論，而多少百分比該換，蘋果官網也有給出答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。