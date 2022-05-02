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三星推出T7 Shield強固型SSD 可承受2.98公尺垂直掉落衝擊力道
如同Sony先前針對攝影專業人員戶外等環境存放資料需求推出的強固型外接SSD，三星稍早也在既有T7系列SSD產品中，增加可承受9.8呎 (約2.98公尺)垂直掉落衝擊力道，並且對應IP65防水、防塵的T7 Shield強固型SSD。
存取效能方面，T7 Shield可對應每秒1050MB讀取速度，以及每秒1000MB寫入表現，連接介面則採USB 3.2 Gen 2規格，三星在盒裝會分別提供USB C-to-C與USB C-to-A連接線，同時整體重量僅為98公克。
雖然本身是針對嚴峻環境下的強固防護需求設計，但是也能應用在多數外接儲存使用需求，甚至也能對應遊戲主機外接儲存使用，或適用於手機、相機外接儲存需求，本身也同樣支援硬體加密保護功能。
建議售價方面，T7 Shield 1TB容量規格將以160美元價格銷售，2TB容量規格則以290美元銷售，分別提供黑色、藍色與淺褐色三種配色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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