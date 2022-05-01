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Sony Xperia旗艦手機5月11日揭曉 螢幕擁4K解析度、還有這些特色

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony Mobile日前確認將在5月11日揭曉新一代Xperia旗艦手機，預期將公布Xperia 1 IV在內新機，而在中國地區更宣布將與手機遊戲《穿越火線》 (Cross Fire)成為今年度的主要合作夥伴，並且證實即將發表新機將成為賽事指定用設備。

另外，Sony Mobile也透露接下來即將發表新機依然搭載21：9顯示比例螢幕，同樣支援120Hz畫面更新率，以及240Hz觸控反應率，另外也支援240Hz Motion Blur Reduction技術，藉此降低畫面晃動模糊情況。

除了在中國市場與《穿越火線》合作，預期Sony Mobile在全球市場依然會與動視暴雪繼續合作《決勝時刻Mobile》 (Call of Duty Mobile)，藉此強化Xperia品牌手機在遊戲市場應用體驗。

而如果沒意外，Sony Mobile接下來將會公布年度旗艦手機Xperia 1 IV，預期將維持4K解析度螢幕規格，並且導入120Hz畫面更新率等設計，同時也將搭載BRAVIA電視技術，另外處理器則預期採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，同時將使主相機鏡頭升級至4800萬畫素規格，其中廣角鏡頭將採1.22μm進光量的1/1.28吋感光元件，並且支援光學防震設計，其他則搭載畫素同樣獲得升級的超廣角鏡頭與長焦鏡頭。

其他部分，則預期延續Xperia 1 III的設計，其中包含360 Reality Audio音訊技術，以及電池充電保護機制等，因此整體設計或許會與過往推出機種相似，同時也預期包含獨立相機快門按鍵、3.5mm耳機孔，以及包含IP68等級防水防塵與無線充電功能，另外也將維持採用側面指紋辨識器設計。

除了Xperia 1 IV，這次預期也會同步揭曉小尺寸旗艦手機Xperia 5 IV，以及中階手機Xperia 10 IV，但是否會公布新款Xperia PRO系列手機，或是等到下半年才會公布，就要等5月11日揭曉內容而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 中廣

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