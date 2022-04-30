小米親民款手機Redmi 10C、Redmi 10A登台 新款智慧電扇也來了

小米宣布在台推出大尺寸螢幕與長時間續航表現的Redmi 10C與Redmi 10A兩款親民定位手機，同時也宣布在台推出Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇，以及內建電池、可真正無線使用的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro。

其中，Redmi 10C搭載Qualcomm Snapdragon 680處理器，配備6.71吋、1650 x 720解析度螢幕，支援Widevine L1 HD高畫質影片播放，另外則搭載5000萬畫廣角鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，並且配置5000mAh容量電池，支援18W有線快充。

Redmi 10C分別提供海洋藍、薄荷綠與石墨灰三款配色，4GB記憶體+64GB儲存容量版本建議售價為新台幣3999元，將於5月1日起於小米商城mi.com、小米之家實體門市等通路開賣，5月3日至5月8日在小米商城mi.com舉辦「小米母親節」期間，使用優惠券購買Redmi 10C則享有新台幣300元折扣。

電信通路部份，Redmi 10C海洋藍與石墨灰將於5月起在中華電信、遠傳電信與台灣大哥大陸續開賣，搭配指定資費方案只要0元起跳。

而更親民設計的Redmi 10A則配置聯發科Helio G25處理器、6.53吋螢幕與5000mAh電池容量，並且配置1300萬畫素在內鏡頭設計，建議售價僅為新台幣3499元。

Redmi 10A分別提供天空藍、彩光銀與石墨灰三款配色，將於5月1日起於小米商城mi.com、小米之家實體門市等通路銷售，同樣在5月3日至5月8日在小米商城mi.com舉辦「小米母親節」期間，使用優惠券購買Redmi 10A可享新台幣300元折扣。

此次同步推出的Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇，則仿照Dyson等同性質產品，採無風扇設計，並且提供淨化、循環二合一功能，標榜最大風速可達15.5m/s、最大風量可達1700m³/h，對應10公尺範圍的強效循環氣流，更可對應30°至150°之間五種出風角度，支援前後出風模式，藉此加快室內空氣循環、均溫效果，本身也支援透過米家app遠端控制，或是與其他米家聯網裝置互動。

建議售價則是新台幣7995元，將於4月30日起於小米商城mi.com、小米之家實體門市等通路銷售，在5月15日前購買即享早鳥價新台幣6995元。

另外，此次推出的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro，則是採內建電池設計，能以無線形式使用，內建2800mAh鋰離子電池組搭配12V低電壓設計下，在標準送風模式約可對應最高18小時使用時間，並且無須受限電源線連接位置使用。

而充電部分採磁吸式連接設計，並且可在滿電後自動停止供電，避免過度充電造成損壞，而風扇本身則對應最高20.28m³/min的風量、140°超廣角水平送風幅度、39°上下俯仰角度，以及最遠14公尺送風範圍，並且可模擬自然風，即便在強力運轉時也能維持最低28.1dB (A)分貝的運作聲量，同樣也支援與米家app連動。

建議售價方面則是新台幣2995元，將於4月30日起於小米商城mi.com、小米之家實體門市等通路銷售，在5月15日前購買更享早鳥價新台幣2695元優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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